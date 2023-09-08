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Срыв удара по флоту РФ: Маск ответил на обвинения в отключении Starlink для ВСУ

Алексей Тесля
8 сентября 2023, 09:27 обновлено 8 сентября, 09:30
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По данным СМИ, Илон Маск тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма.
Илон Маск
Илон Маск ответил на обвинения / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Скандальный американский бизнесмен Илон Маск ответил на обвинения о том, что в 2022 году он дал задание своим специалистам выключить спутниковую сеть Starlink около побережья оккупированного Крыма.

По его словам, такого указания он якобы не давал. Макс отметил в соцсети Х, что в районе Крыма Starlink не работала.

"Указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX ничего не деактивировала", - написал он.

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Подробности скандала вокруг работы Starlink

Ранее телеканал CNN сообщил о том, что в 2022 году Маск тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе.

Журналисты ссылаются на отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, которая официально поступит в продажу 12 сентября.

Из него следует, что в 2022 году Маск тайно приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе с помощью надводных дронов.

По словам журналиста, украинские подводные дроны с взрывчаткой якобы "приблизились к российскому флоту", но затем "безвредно выбросились на берег".

Айзексон пишет, что решение Маска было вызвано страхом перед ответным ударом России. Глава SpaceX якобы общался с российскими чиновниками и был уверен после этих разговоров, что Россия в подобной ситуации может применить ядерное оружие.

Ранее Маск опозорился заявлением насчет кассетных бомб для ВСУ. Американский бизнесмен, руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал передачу кассетных боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины. По его словам, это решение США является "лицемерным".

Ранее сообщалось о том, что Киев настаивал на использовании кассетных боеприпасов, но Вашингтон сопротивлялся из-за его способности причинять неизбирательный вред гражданскому населению.

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Илон Маск новости Крыма война России и Украины
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