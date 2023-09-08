Срыв удара по флоту РФ: Маск ответил на обвинения в отключении Starlink для ВСУ

Скандальный американский бизнесмен Илон Маск ответил на обвинения о том, что в 2022 году он дал задание своим специалистам выключить спутниковую сеть Starlink около побережья оккупированного Крыма.
По его словам, такого указания он якобы не давал. Макс отметил в соцсети Х, что в районе Крыма Starlink не работала.
"Указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX ничего не деактивировала", - написал он.
Подробности скандала вокруг работы Starlink
Ранее телеканал CNN сообщил о том, что в 2022 году Маск тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе.
Журналисты ссылаются на отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, которая официально поступит в продажу 12 сентября.
Из него следует, что в 2022 году Маск тайно приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе с помощью надводных дронов.
По словам журналиста, украинские подводные дроны с взрывчаткой якобы "приблизились к российскому флоту", но затем "безвредно выбросились на берег".
Айзексон пишет, что решение Маска было вызвано страхом перед ответным ударом России. Глава SpaceX якобы общался с российскими чиновниками и был уверен после этих разговоров, что Россия в подобной ситуации может применить ядерное оружие.
Ранее Маск опозорился заявлением насчет кассетных бомб для ВСУ. Американский бизнесмен, руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал передачу кассетных боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины. По его словам, это решение США является "лицемерным".
Ранее сообщалось о том, что Киев настаивал на использовании кассетных боеприпасов, но Вашингтон сопротивлялся из-за его способности причинять неизбирательный вред гражданскому населению.
Больше новостей:
- "Не могут быть доставлены": 3 страны против передачи кассетных боеприпасов Украине
- "Уничтожать только оккупантов": в ВСУ рассказали, как будут бить кассетными боеприпасами
- В Госдепе рассказали, как добились решения о кассетных боеприпасах для Украины