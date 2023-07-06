Просили очень давно: США готовы к передаче Украине кассетных боеприпасов - СМИ

Соединенные Штаты уже сегодня, 6 июля, могут объявить о передаче спорных кассетных боеприпасов Украине.
Как сообщают The New York Times и журналист американского общественного вещателя NPR Том Бауман, Киев настаивал на использовании спорного и широко запрещенного вида оружия, но Вашингтон сопротивлялся из-за его способности причинять неизбирательный вред гражданскому населению.
После нескольких месяцев возражений, ссылаясь на опасения по поводу использования оружия и заявляя, что в нем нет необходимости, официальные лица США недавно просигнализировали об изменении ситуации.
Об ожидаемом решении США впервые сообщило Национальное общественное радио, а в среду вечером, 5 июля, его подтвердил официальный представитель администрации на условиях анонимности, чтобы раскрыть дискуссии о внутренней политике.
"Ожидается, что завтра (речь идет о сегодня - ред.) США объявят об отправке кассетных боеприпасов в Украину, у которой мало артиллерийских снарядов", - пишут СМИ.
Сообщается, что администрация США уже изучает возможность одобрить давний запрос Украины на поставку кассетных боеприпасов, чтобы таким образом помочь удовлетворить высокий спрос ВСУ на боеприпасы в ходе контрнаступления.
Что такое кассетный боеприпас
Кассетные боеприпасы состоят из десятков меньших бомб. Они разлетаются во время детонации.
Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Кассетные боеприпасы считаются запрещенными, ведь неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий.
В 2010 году была принята конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.
Кассетные боеприпасы для Украины
Напомним, в конце 2022 года CNN сообщало, что Украина просила США предоставить ей кассетные боеголовки для РСЗО и артиллерийских снарядов, но администрация Джо Байдена не была готова выполнить это пожелание.
В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине такое оружие. Однако в Германии критиковали такую просьбу.
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