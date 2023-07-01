РФ нарвется на ответку: США могут передать Украине кассетные боеприпасы — Милли

Российские войска используют кассетные боеприпасы на поле боя в Украине, напомнил Марк Милли.

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Марк Милли не исключил передачу Украине кассетных боеприпасов / Фото defense.gov, УНИАН

Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов.

Обсуждение о поставках продолжается. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли, сообщает The Independent.

По его словам, США думают о предоставлении этих боеприпасов "в течение длительного времени".

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Милли отметил, что российские войска используют кассетные боеприпасы на поле боя в Украине и украинские войска получили кассетные бомбы от других союзников и развернули оружие.

"Украинцы попросили об этом, другие европейские страны предоставили часть этого оружия, россияне используют его. Процесс принятия решений продолжается", — заявил он.

Ранее сообщалось, что Турция передает Украине для борьбы со страной-агрессором РФ свои кассетные боеприпасы, изготовленные во времена "холодной войны".

Во время ведения огня боеприпасами dual-purpose improved conventional munitions (DPICM) они взрываются и разбрасывают 88 меньших боеприпасов. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на анонимных американских и европейских чиновников.

Напомним, в администрации президента США Джо Байдена тщательно рассматривают запрос Украины о поставках кассетных боеприпасов ВСУ.

Уже несколько месяцев украинские чиновники и депутаты по дипломатическим каналам призвали администрацию Байдена и Конгресс предоставить ВСУ кассетные боеприпасы - оружие, которое запрещено в более чем 100 странах мира.

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