РФ нарвется на ответку: США могут передать Украине кассетные боеприпасы — Милли

Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов.
Обсуждение о поставках продолжается. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли, сообщает The Independent.
По его словам, США думают о предоставлении этих боеприпасов "в течение длительного времени".
Милли отметил, что российские войска используют кассетные боеприпасы на поле боя в Украине и украинские войска получили кассетные бомбы от других союзников и развернули оружие.
"Украинцы попросили об этом, другие европейские страны предоставили часть этого оружия, россияне используют его. Процесс принятия решений продолжается", — заявил он.
Ранее сообщалось, что Турция передает Украине для борьбы со страной-агрессором РФ свои кассетные боеприпасы, изготовленные во времена "холодной войны".
Во время ведения огня боеприпасами dual-purpose improved conventional munitions (DPICM) они взрываются и разбрасывают 88 меньших боеприпасов. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на анонимных американских и европейских чиновников.
Напомним, в администрации президента США Джо Байдена тщательно рассматривают запрос Украины о поставках кассетных боеприпасов ВСУ.
Уже несколько месяцев украинские чиновники и депутаты по дипломатическим каналам призвали администрацию Байдена и Конгресс предоставить ВСУ кассетные боеприпасы - оружие, которое запрещено в более чем 100 странах мира.
Больше новостей:
- В США знали о планах Пригожина устроить бунт, но держали их в секрете — CNN
- США готовят новый пакет помощи на $500 млн: ВСУ получат еще Bradley и Stryker
- США не могут точно найти, где находится Пригожин и "вагнеровцы"