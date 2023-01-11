Тайные поставки: Турция передает Украине свои кассетные боеприпасы – Foreign Policy

Украинским военным передают кассетные боеприпасы времен "холодной войны".

Турция передает Украине свои кассетные боеприпасы/ Википедия, ua.depositphotos.com

Турция передает Украине для борьбы со страной-агрессором РФ свои кассетные боеприпасы, изготовленные во времена "холодной войны".

Во время ведения огня боеприпасами dual-purpose improved conventional munitions (DPICM) они взрываются и разбрасывают 88 меньших боеприпасов. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на анонимных американских и европейских чиновников.

Отмечается, что эти боеприпасы начали поставлять Украине в ноябре 2022 года. Это произошло после того, как Вашингтон отказал Киеву в предоставлении своих таких боеприпасов из-за высокого брака – около четверти из них не разрывается.

"После того, как США отказали (Украине) в доступе к кассетным боеприпасам, Турция стала единственным местом, где они могли их получить. Это просто показывает, что, несмотря на то, что Турция в некоторых отношениях сближается с Россией, она становится действительно важным сторонником Украины в военном отношении", – рассказал изданию один из источников.

Однако в материале издания не указывается, применяют ли украинские военные такие боеприпасы на поле боя.

В посольстве Турции в Вашингтоне и в Министерстве обороны Украины отказались комментировать ситуацию, когда издание обратилось туда за комментариями.

Ранее сообщалось, что в рамках очередного пакета военной помощи, о котором могут объявить в конце следующей недели, США рассматривают возможность отправки Украине боевых бронированных машин Stryker.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили, что Запад поддерживает поставки Киеву всего современного оружия, которая нужна для защиты от российской военной агрессии. Они отметили, что Запад должен не только реагировать на просьбы Киева о предоставлении нужных вооружений, но и обеспечить их эффективную работу.

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