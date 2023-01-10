Арестович предупредил о подготовке нового обстрела Украины и назвал сроки

По словам советника руководителя Офиса президента, массированный российский обстрел может произойти 12-15 января.

Арестович предупредил о подготовке нового обстрела Украины / УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что российские оккупационные войска готовятся нанести новый массированный удар по украинской инфраструктуре.

Как отметил Арестович во время разговора с российским оппозиционным политиком и правозащитником Марком Фейгиным, российские захватчики будут обстреливать Украину крылатыми ракетами, а также иранскими дронами-камикадзе Shahed 136.

По словам советника руководителя Офиса президента, массированный российский обстрел может произойти 12-15 января.

"Ждем обстрела крылатыми ракетами вместе с "шахедами". Рано или поздно он состоится. По срокам, это выходит 12-15 января, конец этой недели. Но это необязательно. Это так получается по ритмам, в которых они стреляют. Они могут отложить, могут перенести. Посмотрим", - сказал Арестович.

Ракетный террор РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что российские оккупационные войска не отказались от своей тактики террора. Отсутствие массированных ракетных ударов по Украине говорит лишь о том, что враг к ним готовится.

Официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий также прокомментировал вероятность новых ракетных ударов РФ по Украине. По его словам, оккупантам хватит ракет на три-пять массированных обстрелов территории Украины.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о вероятности ответных действий на ракетный террор РФ. "Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага", - подчеркнул он.

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