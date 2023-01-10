glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Арестович предупредил о подготовке нового обстрела Украины и назвал сроки

10 января 2023, 23:50
По словам советника руководителя Офиса президента, массированный российский обстрел может произойти 12-15 января.
Алексей Арестович, ракета
Арестович предупредил о подготовке нового обстрела Украины / УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что российские оккупационные войска готовятся нанести новый массированный удар по украинской инфраструктуре.

Как отметил Арестович во время разговора с российским оппозиционным политиком и правозащитником Марком Фейгиным, российские захватчики будут обстреливать Украину крылатыми ракетами, а также иранскими дронами-камикадзе Shahed 136.

По словам советника руководителя Офиса президента, массированный российский обстрел может произойти 12-15 января.

"Ждем обстрела крылатыми ракетами вместе с "шахедами". Рано или поздно он состоится. По срокам, это выходит 12-15 января, конец этой недели. Но это необязательно. Это так получается по ритмам, в которых они стреляют. Они могут отложить, могут перенести. Посмотрим", - сказал Арестович.

Ракетный террор РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что российские оккупационные войска не отказались от своей тактики террора. Отсутствие массированных ракетных ударов по Украине говорит лишь о том, что враг к ним готовится.

Официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий также прокомментировал вероятность новых ракетных ударов РФ по Украине. По его словам, оккупантам хватит ракет на три-пять массированных обстрелов территории Украины.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о вероятности ответных действий на ракетный террор РФ. "Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага", - подчеркнул он.

Больше новостей о ракетном терроре россиян:

война в Украине Алексей Арестович война России и Украины ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:50

Арестович предупредил о подготовке нового обстрела Украины и назвал сроки

23:30

Что нужно делать, если дует из пластиковых окон: стопроцентный способ утепленияВидео

23:23

Оккупанты захватили часть Соледара, ВСУ не покидают город - АрестовичВидео

22:54

После скандального изгнания из Украине: в России взялись за ТимощукаВидео

22:50

Мнут лапами и мурчат: почему кошки любят массажировать хозяина

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:37

Сладкая жизнь: как понять, что мед испортился и что делать со старым продуктом

22:36

Россияне в истерике: дочь убийцы Шойгу подловили на шоппинге в ДубаеВидео

22:21

Украина будет под защитой: Канада передаст ВСУ мощное ПВО NASAMSВидео

22:20

Юрий Антонов превратился в дряхлого старикаВидео

Реклама
21:53

Мощный "хлопок" в Макеевке: в ликвидации оккупантов РФ может обвинить самих же погибших россиянВидео

21:48

Президент лишил гражданства Украины Медведчука, Козака, Деркача и КузьминаВидео

21:47

Матовый френч маникюр 2023: 5 вариантов самого модного нейл-арта на сегодняшний момент

21:36

"Очень плохой сценарий": Подоляк рассказал, чем опасно затягивание войны с РФВидео

21:22

Почему 12 января нельзя прикасаться к соли и солить еду: приметы и важные запреты дняВидео

21:22

В России борются за жизнь известного фигуристаВидео

21:02

Все усеяно телами оккупантов: прямо сейчас идет важный бой за Соледар - МалярВидео

20:34

"Украина лучше модернизирует советские танки Т-72": Медведев устроил истерику и пригрозил россиянамВидео

20:28

"Нужно приложить невероятные усилия": эксперт рассказал, будет ли захват Бахмута после СоледараВидео

20:21

"Жертв вывозили КамАЗами": оккупанты раскрыли безумные потери РФ в Макеевке - перехват ГУРВидео

20:19

Виталий Портников. Украина должна побеждать в 2023 годуВидеоблоги

Реклама
19:57

Молчал очень долго: принц Гарри впервые назвал имя своего настоящего отцаВидео

19:53

"Знайти своїх" на 1+1: Осадчая рассказала про парня, которого оккупанты похитили на глазах невестыВидео

19:37

Будет много воздушных тревог и три горячих точки: эксперт объяснил, что произойдет на фронте в январеВидео

19:20

Пригожин попытается сам стать президентом Россиимнение

19:16

"На следующей неделе": в США анонсировали учения украинских защитников на ЗРК PatriotВидео

18:50

Принц Гарри рассказал, будет ли присутствовать на коронации отца - короля Чарльза III

18:41

"Пакет малыша" в 2023 году: что в него входит, как получить помощь или компенсациюФотоВидео

18:30

Не стоит брать идеально круглые апельсины: как выбрать самые лучшие плоды и не купить "сухую кислятину"

18:23

"Город - символ мужества украинцев": глава немецкого МИД внезапно приехала в ХарьковВидео

18:23

Больше не "вне политики": "голубка мира" Регина Тодоренко порассуждала о патриотизмеВидео

18:15

"Позиция РФ становится все слабее": враг резко уменьшил артиллерийский огонь по Украине на 75% - CNNВидео

18:02

Грозит 8 лет в тюрьме: митрополита УПЦ будут судить за оправдание русской агрессииВидео

17:55

Начался сепсис и интоксикация: российский фигурист Костомаров оказался при смерти

17:49

Савик Шустер подколол Валерия Меладзе за трусость: "Не создает впечатления храброго человека"

17:30

"Ситуация очень сложная, город фактически уничтожен": в ВСУ рассказали о жестких боях под СоледаромВидео

17:25

Капитан Америка влюбился: Крис Эванс забавно подтвердил новые отношенияВидео

17:04

Цены на продукты бьют все рекорды: что подорожало больше всегоВидео

16:49

Как охладить батарею телефона: простой способ, который займет всего 20 минут

16:26

Зачем замораживать крупы: это поможет навсегда забыть о надоедливой проблеме

16:22

Этих людей называют бессмертными: обладатели четырех имен с легкостью перешагнут 100-летний рубеж

Реклама
16:17

Танки Leopard 2 и другое передовое оружие: ЕС и НАТО поддержали мощную военную помощь УкраинеВидео

16:11

Костлявая Белла Хадид в узком бикини напугала фанатов изнуренным видом

15:53

Украина превратится в каток: синоптик рассказала о сильном морозе и назвала дату потепленияВидео

15:44

Все еще жив: путинист Михалков вышел на связь после новостей о предсмертном состоянииВидео

15:38

ВСУ продвигаются под Кременной: оккупанты перебрасывают десант и танки – ГайдайВидео

15:14

Путин не менял цель по Украине: РФ несет потери, но готова продолжать войну – СтолтенбергВидео

15:10

57-летняя Элизабет Херли едва не выронила бюст из бикини, в котором скакала по волнамВидео

15:05

В Киеве и области стали чаще отключать свет: в ДТЭК назвали причины и просят экономить электричествоВидео

15:01

"Из него классный бархатец под Бахмутом вырастет": Анатолич распек Киркорова за нытье к Зеленскому

14:51

Реформа градостроительства предусматривает до 5 лет заключения за уничтожение архитектурного наследия - Шуляк

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять