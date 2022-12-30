"Экономят ракеты": Арестович пояснил, сколько на самом деле ударов РФ должна была нанести по Украине

Как отметил Арестович, тот факт, что россияне выпустили лишь 69 ракет, а не 124 означает лишь то, что у захватчиков существенный дефицит ракет.

Арестович рассказал, сколько на самом деле ударов россияне должны были нанести по Украине / Минобороны РФ, УНИАН

Российские оккупационные войска во время массированной атаки на Украину 29 декабря должны были нанести по нашим городам гораздо больше ракетных ударов, несмотря на то, сколько носителей взлетело и вышло в море. Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с российским оппозиционным политиком и правозихисником Марком Фейгиным.

"Должны были быть 124 ракеты. Соответствующее количество носителей взлетело и вышло в море. Неожиданно запустили 69, из которых мы сбили 54", - отметил он.

По его словам, две из вражеских ракет, которые сбила ПВО, были противорадиолокационные. "Четыре сбили расчеты, в частности с ПЗРК, что является абсолютным нонсенсом для военного дела. До этой войны считалось, что ПЗРК не могут сбить крылатые ракеты ни при каких обстоятельствах", - пояснил советник Офиса президента.

Как отметил Арестович, тот факт, что россияне выпустили лишь 69 ракет, а не 124 означает лишь то, что у захватчиков существенный дефицит ракет.

"Я лично считаю, что они экономят ракеты. Можем констатировать, что периодизация ударов, промежутки между ударами все длиннее, количество ракет все меньше. Я думаю, что они экономят. Они имели 460 ракет всех типов. Сейчас они потратили шестую часть. Если они будут бить меньшим количеством и реже, чем сегодня, то такой удар нам легче отбивать. Не будет перенасыщения ПВО", - добавил он.

Ракетный террор россиян

Российские оккупанты еженедельно осуществляют террор против мирных украинцев, запуская по нашим городам крылатые ракеты и иранские дроны-камикадзе. Последняя массированная атака произошла 29 декабря. Захватчики атаковали Украину ракетами. Во многих городах прогремели сильные взрывы.

Как отметил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, россияне на каждую массированную ракетную атаку по Украине тратят примерно по 300-400 миллионов долларов. Однако существенных преимуществ для себя они все равно не могут достичь таким образом.

Не стала исключением и последняя атака - оккупанты просто "выбросили деньги на ветер". По словам Арестовича, во время атаки 29 декабря РФ потратила четвертую часть всего запаса ракет, что оставался у нее.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в новом году российские оккупационные войска могут нанести более массированный удар, чем был 29 декабря. "Относительно количества ракетных ударов, то они могут быть мощнее, чем 29 декабря. Вопрос в том, сколько крылатых ракет они готовы потратить, ведь носителей у них все еще достаточно", - подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ.

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