Мощный ответ ПВО: сбиты 54 ракеты РФ из 69 запущенных по Украине

29 декабря агрессор осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования.

Валерий Залужный рассказал о работе ПВО / Facebook Залужный, armyinform

В ходе массированного удара РФ по Украине утром во четверг, 29 декабря, противовоздушная оборона ВСУ уничтожила 54 российские крылатые ракеты.

Всего враг ударил по Украине 69 ракетами. Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий Валерий Залужный.

Он подчеркнул, что противник продолжает ракетный террор против мирных граждан Украины.

Главком ВСУ уточнил, что 29 декабря агрессор осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.

"По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожены 54 вражеские крылатые ракеты", - добавил Залужный.

Ракетный удар РФ

Напомним, масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в четверг с раннего утра, 29 декабря.

Об этом идет речь в сообщении Оперативного командования Пивдень в Facebok.

Уточняется, что оккупанты вывели в Черное море на боевое дежурство надводные ракетоносители.

Кроме того, также зафиксирована активность стратегической авиации российских оккупантов.

В результате удара РФ в Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе.

Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

Уже известно о как минимум троих пострадавших в Киеве.

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