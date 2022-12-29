Мощный ответ ПВО: сбиты 54 ракеты РФ из 69 запущенных по Украине

В ходе массированного удара РФ по Украине утром во четверг, 29 декабря, противовоздушная оборона ВСУ уничтожила 54 российские крылатые ракеты.
Всего враг ударил по Украине 69 ракетами. Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий Валерий Залужный.
Он подчеркнул, что противник продолжает ракетный террор против мирных граждан Украины.
Главком ВСУ уточнил, что 29 декабря агрессор осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.
"По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожены 54 вражеские крылатые ракеты", - добавил Залужный.
Ракетный удар РФ
Напомним, масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в четверг с раннего утра, 29 декабря.
Об этом идет речь в сообщении Оперативного командования Пивдень в Facebok.
Уточняется, что оккупанты вывели в Черное море на боевое дежурство надводные ракетоносители.
Кроме того, также зафиксирована активность стратегической авиации российских оккупантов.
В результате удара РФ в Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе.
Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.
Уже известно о как минимум троих пострадавших в Киеве.
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