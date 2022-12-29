Ракетный удар РФ: в Киеве гремят взрывы – что известно о разрушениях

Мощные взрывы прогремели в Киеве в четверг утром, 29 декабря, после того, как по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
В частности, громкие взрывы были слышны на правом и на левом берегу Киева, сообщают очевидцы. Информацию также подтверждают сообщения ряда Telegram-каналов.
При этом сообщается, что в Киеве и во многих областях Украины зафиксирована работа средств противовоздушной обороны.
Кроме того, в Сети появилась информация о том, что обломки российской ракеты упали на один из жилых домов в Киеве, начался пожар.
Как уточнили в Киевской городской военной администрации, в столице работают силы ПВО.
"Обломками сбитой ракеты повреждено частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль. Информация о жертвах уточняется", - подчеркнули в КГВА.
О взрывах в Киеве также сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Несколько взрывов в столице", - написал он в Telegram.
Ракетный удар РФ
Напомним, масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в четверг с раннего утра, 29 декабря.
Об этом идет речь в сообщении Оперативного командования Пивдень в Facebok.
Уточняется, что оккупанты вывели в Черное море на боевое дежурство надводные ракетоносители.
На данный момент РФ готова ударить 16 ракетами Калибр.
Кроме того, также зафиксирована активность стратегической авиации российских оккупантов.
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