РФ массированно атакует Украину, во многих городах произошли сильные взрывы: что известно

Во время воздушной тревоги произошли взрывы в Киеве и многих областных центрах, есть разрушения.

РФ массированно атакует Украину, во многих городах произошли взрывы/ Telegram, Минобороны РФ

В ряде городов Украины произошли взрывы во время массированной ракетной атаки со стороны российских захватчиков утром в четверг, 29 декабря.

Пока что сообщается о срабатывании украинской ПВО по вражеским ракетам. Однако в Киеве обломками сбитой ракеты было повреждено здание, из-за этого вспыхнул пожар.

"Обломками сбитой ракеты повреждено частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль. Информация о жертвах уточняется", – сообщили в Киевской вместительной военной администрации.

О прилетах сообщили в Харькове. Там были взрывы, в частности, в Слободском районе города.

"Ракетная атака на Харьков. В городе есть серия взрывов. Предварительно – прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие – информация пока уточняется", – сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

Также сообщалось о взрывах во Львове.

Взрывы во время воздушной тревоги произошли в Одессе.

В то же время украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил о повторном запуске ракет оккупантами из акватории Черного моря.

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