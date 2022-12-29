РФ массированно атакует Украину, во многих городах произошли сильные взрывы: что известно

В ряде городов Украины произошли взрывы во время массированной ракетной атаки со стороны российских захватчиков утром в четверг, 29 декабря.
Пока что сообщается о срабатывании украинской ПВО по вражеским ракетам. Однако в Киеве обломками сбитой ракеты было повреждено здание, из-за этого вспыхнул пожар.
"Обломками сбитой ракеты повреждено частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль. Информация о жертвах уточняется", – сообщили в Киевской вместительной военной администрации.
О прилетах сообщили в Харькове. Там были взрывы, в частности, в Слободском районе города.
"Ракетная атака на Харьков. В городе есть серия взрывов. Предварительно – прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие – информация пока уточняется", – сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.
Также сообщалось о взрывах во Львове.
Взрывы во время воздушной тревоги произошли в Одессе.
В то же время украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил о повторном запуске ракет оккупантами из акватории Черного моря.
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