РФ запустила по Украине более 120 ракет – Подоляк

Россия хочет разрушить критическую инфраструктуру Украины и массово убивать гражданских.

Над Украиной более 120 ракет, сообщил Подоляк/ УНИАН, Офис президента Украины

Страна-агрессор Россия выпустила по Украине более 120 ракет во время массированной ракетной атаки утром в четверг, 29 декабря.

Об этом сообщил советник председателя ОП Михаил Подоляк в Twitter. Он подчеркнул, что РФ пытается разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских.

"29.12.22. Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных "злобным русским миром", чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских... Ждем очередные предложения от "миротворцев" о "мирном урегулировании", "гарантиях безопасности для России" и о нежелательности провокаций...", – написал Подоляк.

Массированная ракетная атака РФ

Напомним, в утром четверг, 29 декабря, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Оккупанты утром вывели в Черное море на боевое дежурство надводные ракетоносители и были готовы ударить 16 ракетами Калибр. Также была зафиксирована активность стратегической авиации российских оккупантов.

После этого в Киеве прогремели мощные взрывы. Обломками сбитой ракеты было повреждено частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль. Информация о жертвах уточняется.

Также взрывы произошли в ряде украинских городов. В частности, взрывы прогремели в Харькове, Одессе, Львове. Во многих городах сработала противовоздушная оборона.

Ранее в Офисе президента заявили, что в Украине ожидают прилет более 100 российских ракет во время массированной атаки на территорию Украины. В ОП призвали не игнорировать воздушную тревогу.

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