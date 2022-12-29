Массированная ракетная атака: РФ запускает по Украине более 100 ракет, будет несколько волн – ОП

В Офисе президента предупредили о серьезной атаке и призвали не игнорировать воздушную тревогу.

РФ снова массированно атакует Украину ракетами/ Минобороны РФ, УНИАН

В Украине ожидают прилет более 100 российских ракет во время массированной атаки на территорию Украины в четверг, 29 декабря.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он отмечает, что страна-агрессор РФ будет атаковать Украину в несколько волн.

Арестович призвал украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Он сообщил, что украинская противовоздушная оборона начинает свою работу.

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким также предупредил о нескольких волнах ракетного обстрела и призвал не снимать и не публиковать в интернете последствия ракетных ударов оккупантов.

Ким также заявил, что ВСУ сегодня могут поставить новый рекорд по сбиванию вражеских ракет.

Уже сообщалось о работе украинской ПВО по российским ракетам на Киевщине, Житомирщине, Одесщине.

В Киеве было зафиксировано сбитие вражеских ракет.

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Напомним, в утром четверг, 29 декабря, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Оккупанты утром вывели в Черное море на боевое дежурство надводные ракетоносители и были готовы ударить 16 ракетами Калибр. Также была зафиксирована активность стратегической авиации российских оккупантов.

Ранее президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар рассказал, что Россия может начать обстреливать объекты газотранспортной системы Украины. Россия хочет оставить без тепла не только украинцев, но и всю Европу, которая использовала российский газ.

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