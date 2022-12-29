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Угроза зимнего наступления оккупантов: в США назвали вероятное направление

29 декабря 2022, 08:35
В ISW рассказали о строительстве оккупантами укреплений в Запорожской области.
ВСУ, российская армия
ВСУ готовы отражать новые атаки оккупантов / Коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Существует вероятность нового наступления российских войск в Запорожской области в зимний период.

Вместе с тем такая угроза остается низкой, говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Ссылаясь на данные высокопоставленного украинского военного, в авторы материала пишут, что пока нет никаких признаков того, что российские силы в Запорожской области формируют ударные группы, невзирая на некоторые ротации и развертывания там.

"Депутат от оккупационных войск Запорожской области Владимир Рогов заявил 27 декабря, что украинские войска будут осуществлять наступление в Запорожской области", — отмечается в сводке.

Американские военные аналитики обратили внимание на то, что недавние усилия российских минеров и строительство укреплений в Запорожской области и на побережье Днепра указывают, что российские войска не стремятся наступать там.

Добавим, что ранее стало известно, что на оккупированной части Запорожской области российские оккупанты массово покидают места несения службы.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области под мощный огнь Вооруженных сил Украины попали базы российских оккупантов.

Как рассказал в Telegram военный журналист Андрей Цаплиенко, в Мелитопольском районе ликвидировано логово оккупантов РФ.

Напомним, в районе села Дмитриевка Бердянского района Запорожской области в результате удара ВСУ уничтожены ЗРК С-300 вместе с оккупантами.

Об этом сообщил в Telegram украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

"И именно в процессе зарядки комплекса по точным координатам разведки украинская арта нанесла удар. В этот момент там находилось порядка 25 единиц ЗРК, краны для зарядки и сами ракеты. После удара сообщают о продолжительной детонации и пожаре, который смогли ликвидировать только через два часа", - отметил он.

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