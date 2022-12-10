Горели и взрывались два часа: на Запорожье ВСУ уничтожили ЗРК С-300 вместе с оккупантами

В районе села Дмитриевка Бердянского района Запорожской области в результате удара ВСУ уничтожены ЗРК С-300 вместе с оккупантами.
Об этом сообщил в Telegram украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.
"И именно в процессе зарядки комплекса по точным координатам разведки украинская арта нанесла удар. В этот момент там находилось порядка 25 единиц ЗРК, краны для зарядки и сами ракеты. После удара сообщают о продолжительной детонации и пожаре, который смогли ликвидировать только через два часа", - отметил он.
Сазонов добавил, что по предварительным данным в результате удара уничтожены 7 единиц техники, ракеты и 30 оккупантов.
Напомним, ранее сообщалось, что в захваченном оккупантам РФ Мариуполе Донецкой области украинские партизаны уничтожили две системы противовоздушной обороны российских оккупантов.
Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в своем Telegram-канале.
По его данным, в результате успешных действий ликвидированы две системы ПВО С-300.
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