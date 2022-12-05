Партизаны рассказали о ликвидации двух систем С-300 РФ в Мариуполе: оккупанты считают потери

В захваченном оккупантам РФ Мариуполе Донецкой области украинские партизаны уничтожили две системы противовоздушной обороны российских оккупантов.
Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в своем Telegram-канале.
По его данным, в результате успешных действий ликвидированы две системы ПВО С-300.
"В ночь с пятницы на субботу в промежуток с 2 до 3 часов к одному из мест базирования ПВО и техники оккупанта пришел хлопок.
Есть подтверждение "с земли" от мариупольского сопротивления по поражению не менее 2 систем ПВО С-300, двух колесных единиц военной техники", - добавил Андрющенко.
Напомним, в Мариуполе партизаны уничтожили российского захватчика из оккупационной администрации, еще один получил ранения.
В районе оккупационной администрации был взорван автомобиль ВАЗ белого цвета, перекрашенный в болотный камуфляж. За рулем находился военный чиновник,
Ранее сообщалось, что в центре Херсона, захваченного российскими оккупантами, в пятницу днем, 16 сентября, прогремели мощные взрывы.
В момент удара по администрации Херсонской области, там приходило совещание "глав" администраций и округов.
В Луганске, захваченном российскими оккупантами, прогремел взрыв в здании "генеральной прокуратуры" террористической "ЛНР".
В результате взрыва погиб "генпрокурор" "ЛНР" Сергей Горенко.
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