В Мариуполе прогремел мощный взрыв / t.me/andriyshTime, УНИАН

В Мариуполе партизаны уничтожили российского захватчика из оккупационной администрации, еще один получил ранения.

В районе оккупационной администрации был взорван автомобиль ВАЗ белого цвета, перекрашенный в болотный камуфляж. За рулем находился военный чиновник, сообщает Маріуполь. Спротив в Telegram.

"Россиянин из числа новых, прибывших вместе с оленеводом (тем самым гауляйтером- новым "замом" иваща). Еще двое россиян пострадали. Оба одеты в форму. У одного ожоги высокой степени, в итоге отправлен в госпиталь в Донецк (не факт, что выжил). Второго отбросило взрывной волной в бордюр – перелом руки, черепно-мозговая травма, находится в Мариупольской больнице №2. Эпицентр взрыва в центре автомобиля", — отмечается в сообщении.

В то же время советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram уточнил, что в Мариуполе ликвидирован по меньшей мере один россиянин из числа оккупационной администрации.

"Водитель - военный чиновник из числа прибывших с "гайляйтером-оленеводом", одетый в военную форму не выжил", — подчеркнул он.

/ t.me/andriyshTime

Ранее сообщалось, что в центре Херсона, захваченного российскими оккупантами, в пятницу днем, 16 сентября, прогремели мощные взрывы.

В момент удара по администрации Херсонской области, там приходило совещание "глав" администраций и округов.

В Луганске, захваченном российскими оккупантами, прогремел взрыв в здании "генеральной прокуратуры" террористической "ЛНР".

В результате взрыва погиб "генпрокурор" "ЛНР" Сергей Горенко.

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