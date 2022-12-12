"Десятки оккупантов отправятся домой в пакетах": на Запорожье ВСУ накрыли огнем базы военных РФ

По данным Андрея Цаплиенко, в Мелитопольском районе ликвидировано логово оккупантов РФ.

ВСУ ударили по базам оккупантов на Запорожье / 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

В Запорожской области под мощный огнь Вооруженных сил Украины попали базы российских оккупантов.

Как рассказал в Telegram военный журналист Андрей Цаплиенко, в Мелитопольском районе ликвидировано логово оккупантов РФ.

"В селе Майское после очередного неудачного курения вчера раздались взрывы в местной школе. По данным разведки, к моменту прилета там было около 150 военных России. Количество 200-х и 300-х противника уточняется", - пишет он.

Кроме того, разведчики сообщают, что в село Терпенье зашли около 600 российских военных.

"Вчера также прошла удачная спецоперация по ликвидации ра*****кой базы на территории ООО Политехника в районе села Пологи на Запорожском направлении", - уточнил журналист.

По его данным, в результате точного наведения подразделения разведки ССО Бандерлоги артиллерия ВСУ метко и быстро отработала цель: "Около 13.00 разведчики отследили военную группировку. А уже в 15.00 после серии прицельного огня арты по целым местные жители наблюдали черный дым над "Политехникой".

По предварительным данным, несколько единиц техники врага превратилось в поджаренный лом. Десятки оккупантов "отправятся домой в пакетах", - добавил Цаплиенко.

Ранее сообщалось, что в районе села Дмитриевка Бердянского района Запорожской области в результате удара ВСУ уничтожены ЗРК С-300 вместе с оккупантами.

Об этом сообщил в Telegram украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

"И именно в процессе зарядки комплекса по точным координатам разведки украинская арта нанесла удар. В этот момент там находилось порядка 25 единиц ЗРК, краны для зарядки и сами ракеты. После удара сообщают о продолжительной детонации и пожаре, который смогли ликвидировать только через два часа", - отметил он.

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