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Будет "холодомор": РФ вскоре начнет бить ракетами по газовым объектам - Гончар

28 декабря 2022, 16:35
Россия хочет оставить без тепла не только украинцев, но и всю Европу, которая использовала российский газ.
Михаил Гончар, ГТС
РФ обстреляет объекты ГТС / Коллаж фото УНИАН, Главред

Россия может начать обстреливать объекты газотранспортной системы Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

Он убежден, что Путин пытается выклянчить у Ирана баллистические ракеты. Гончар также акцентировал внимание на том, что Украина еще не скоро сможет получить системы Patriot.

"Не факт, что системы Patriot появятся у нас в течение 2-3 месяцев. Сейчас ситуация выглядит так, что три четверти из тех средств, что запускает Россия на территорию Украины, сбивается на подлете, но по меньшей мере четверть долетает и делает свое черное дело. Поэтому есть сомнения, что даже с улучшенными средствами ПВО нам удастся покончить с ракетным террором", - сказал Гончар.

Он также объяснил, что украинская тепловая энергетика в значительной степени держится на газу. Россия может обстрелять объекты ГТС, чтобы уменьшить возможности в обеспечении ТЭЦ.

"Враг начинает целиться и по объектам газовой инфраструктуры, особенно на востоке. Поэтому если Москва реши прекратить транзит российского газа в Европу через Украину, это будет означать, что она готова перейти к ударам по объектам ГТС Украины ... И там, где такая инфраструктура находится в зоне досягаемости артиллерийских снарядов и реактивных систем залпового огня, русские наносят удары (как, например, на Харьковщине, которая обеспечивает до половины газодобычи Украины)", - объяснил эксперт.

Он также напомнил, как оккупанты пытались уничтожить украинские объекты топливной инфраструктуры. Нельзя исключать, что именно в феврале РФ нанесет удары по газовым объектам, когда запасы Европы будут уже на исходе.

"Сейчас Россия, продолжая мизерный транзит, еще пытается показать Европе "добрую волю", намекая ей, чтобы та одумалась. Но, понятно, что это - фальшивые слова, за которыми стоит только одно : наказать Европу финансово, а Украину - военным путем и создать предпосылки для "холодомора", - добавил Гончар.

Однако эксперт убежден, что бояться газового блэкаута не стоит, ведь "украинская ГТС является интерконнективной". Специалисты смогут использовать другие маршруты передачи газв.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Уже 19 декабря ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.

Другие новости:

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