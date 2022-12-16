РФ ударила ракетами по Украине: взрывы в Киеве и ряде областей, есть "прилеты"

Враг обстреливает инфраструктурные объекты. В ряде областей выключили свет перед ударами.

РФ ударила ракетами по Украине/ УНИАН, pixabay.com

Российские захватчики атаковали ракетами территорию Украины. После объявления воздушной тревоги по всей территории государства утром в пятницу, 16 декабря, произошли взрывы в Киеве и ряде областей.

О звуках взрывов сообщалось в столице, Киевской, Харьковской, Николаевской, Полтавской областях. По предварительным данным, там сработала противовоздушная оборона.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты обстреливают инфраструктурные объекты в городе.

"В Харькове взрывы. Враг обстреливает инфраструктурные объекты. Прошу всех быть максимально осторожными и по возможности находиться в укрытиях", – рассказал он.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что оккупанты нанесли три удара по критической инфраструктуре Харьковщины. Он отмечает, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Также сообщалось о сильных взрывах в Днепре и Запорожье.

Глава Одесской ОВА Марченко сообщил, что есть прилеты по энергетическим объектам в нескольких областях, поэтому могут быть перебои со светом.

Враг может атаковать и ракетами и дронами

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что оккупанты могут одновременно атаковать и ракетами и беспилотниками-камикадзе. Он призвал украинцев быть бдительными.

Также Цаплиенко сообщил, что захватчики запустили уже третью волну ракет.

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