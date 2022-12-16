Эксперт объяснил, почему нет смысла сбивать иранские дроны-"мопеды" из ЗРК Patriot

Patriot точно не предназначен для того, чтобы палить им по Шахедам, уверен Олег Катков.

ЗРК Patriot / Скриншот YouTube

Главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков прокомментировал ситуацию вокруг передачи Украине американских систем ПВО Patriot.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, американские ЗРК эффективны как против баллистических ракет, так и против иранских дронов Shahed 136.

"Вопрос в том, что Patriot точно не предназначен для того, чтобы палить им по Шахедам, потому что себестоимость дрона 20-50 тысяч долларов, а ракеты MSE - 3 миллиона долларов", — пояснил эксперт.

Он говорит, что существуют определенные средства, которые предназначены для отражения значительно более опасной угрозы, которую невозможно уничтожить другими средствами.

"И баллистическая ракета - это дорогостоящий ресурс для противника, которого у него немного, и его уничтожить другими средствами нельзя. Потому что баллистическую ракету, в отличие от Шахеда, зенитным пулеметом не уничтожить. А это значит, что Patriot не будут стоять в поле - они будут покрывать другие системы, которые будут связаны в единое информационное пространство и работать вместе", — добавил Катков.

Передача Украине ПВО Patriot

Как сообщал Главред, ранее министр обороны фрг Кристине Ламбрехт предложила Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства. В частности, было предложено использовать истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.

21 ноября вице-премьер-министр, глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак предложил разместить дополнительные установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot у границы с Украиной.

После этого Берлин дал понять, что предложенные Польше ЗРК Patriot предназначены только для использования на территории НАТО.

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Польши переместить в Украину батареи ПВО Patriot. По его словам, Альянс предоставил Украине системы противовоздушной обороны, но если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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