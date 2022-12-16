Путин использует два инструмента, чтобы достичь цели в Украине – ISW

Если же эти два инструмента не принесут российскому войску желанных побед, то диктатор РФ может применить третий план и пойти в новое масштабное наступление.

Аналитики ISW отмечают, что Путин для достижения успехов в Украине использует для инструмента/ сайт Кремля, Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин применяет одновременно два инструмента, чтобы захватить побольше украинских территорий и заставить Украину пойти на территориальные уступки.

Такими шагами страна-агрессор пытается склонить Украину к переговорам. Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Первый инструмент, с помощью которого Россия пытается заставить Украину сесть за стол переговоров – усиление наступательных действий России в Донецкой области, особенно вокруг Бахмута и в районе Авдеевки. Российские захватчики смогли усилить наступление в регионе благодаря своим войскам, которые они перебросили из Херсонской области после ухода с правобережья Херсонщины.

Аналитики считают, что Путин мог приказать своим войскам попытаться полностью захватить всю Донецкую область.

В Кремле надеются, что наступлением на Донетчине они смогут подорвать способность украинских войск оборонять территории, в то время Украина, как они думают, может согласиться на прекращение огня. А это время оккупанты используют для восстановления сил, чтобы пойти в новое наступление.

Второй инструмент – массированные ракетные атаки России на украинскую инфраструктуру. Таким образом Путин хочет заставить Украину либо сдаться, либо согласиться на переговоры.

Однако эксперт отмечают, что ни один, ни другой инструмент не заставит Украину сесть со страной-агрессором Россией за стол переговоров.

Путин может начать новое наступление зимой 2023 года

При этом аналитики говорят, что в случае отсутствия успеха от использования названных двух инструментов российский диктатор может применить третий план и двинуться в новое наступление этой зимой.

"Таким образом Путин может создавать условия для третьей, последней военной операции на тот случай, если эти две попытки не смогут обеспечить достижение целей путем подготовки к новому наступлению на Украину зимой 2023 года", – говорится в отчете ISW.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что армия РФ не сможет взять Киев в случае нового наступления. Российское войско обессилено, в России иссякают высокоточные боеприпасы. Поэтому в случае наступления на украинскую столицу оккупанты не смогут продвинуться далеко.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что угроза повторного российского наступления является серьезной, однако не настолько, как это было в начале полномасштабного вторжения. Он подчеркнул, что у мобилизованных техника будет не столь хороша, как у тех группировок, которые заходили в начале полномасштабной войны на территорию Украины.

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