Выделение Украине 18 млрд евро: лидеры ЕС приняли окончательное решение

Деньги будут предоставлять Украине в течение 2023 года в розницу и кредитами по льготным условиям выплаты, как это происходило и в 2022 году.

Лидеры ЕС приняли решение о выделении Украине 18 млрд евро / ua.depositphotos.com УНИАН

Евросоюз согласовал выделение Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

К соответствующему решению лидеры государств-членов ЕС прийшли на заседании в четверг, 15 декабря. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель во время пресс-конференции после заседания.

"Мы одобрили программу помощи Украине на сумму 18 млрд евро. ЕС придерживается своего слова", – заявил Мишель.

В опубликованных выводах Европейского совета отмечается, что ЕС остается преданным поддержке Украины в это сложное время.

"Европейский Союз остается преданным предоставлению вместе с партнерами финансовой помощи Украине и поддержанию ее устойчивости и долгосрочного восстановления. В этом контексте Европейский Союз согласился предоставить Украине 18 миллиардов евро помощи в 2023 году", – говорится в документе.

Средства передадут Украине в течение 2023 года в розницу и кредитами по льготным условиям выплаты, как это происходило и в 2022 году.

Саммит ЕС договорился увеличить военную поддержку Украины

Также лидеры государств-членов ЕС во время саммита договорились увеличить военную поддержку Украины, в том числе в отношении систем ПВО.

"Европейский Союз остается приверженным оказанию политической и военной поддержки Украине, в частности через Европейский фонд мира и Миссию ЕС по военной помощи в поддержку Украины, а также путем усиления двусторонней поддержки, в частности, в сфере противовоздушной обороны и разминирования" , – говорится в выводах саммита ЕС, обнародованных 15 декабря.

Кроме того, лидеры стран ЕС подчеркнули, что будут продолжать усиливать давление на страну-агрессора Россию, чтобы она прекратила войну и вывела свои войска из Украины.

Что известно о финансовой поддержке ЕС Украине

Как уточняется на сайте Еврокомиссии, помощь будет передаваться Украине в размере 1,5 млрд евро ежемесячно.

Напомним, ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет присоединяться к общему пакету помощи Украине от Европейского Союза на 18 млрд евро.

Позже скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заблокировал макрофинансовую помощь от ЕС для Украины, решил оправдаться. Он не нашел ничего лучше, чем просто заявить, что это всё якобы "фейк".

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