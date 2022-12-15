Данилов сравнил Путина с крысой и рассказал о новом страхе российского диктатора

Как отметил секретарь СНБО, Путин сейчас находится в состоянии испуганного человека. И такое положение диктатора очень опасно.

Данилов рассказал о новом страхе Путина / УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин очень сильно боится "хлопка", а потому отменил свою большую ежегодную пресс-коференцію. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Он пугается, что в тот момент, когда он будет проводить пресс-конференцию, где-то что-то вспыхнет, какой-то "хлопок" или что-то бабахнет. Представляете, как он будет выглядеть, если это произойдет во время так называемого его общения с народом", - пояснил Данилов.

Как отметил секретарь СНБО, Путин окажется в плохом свете, если во время его выступления произойдет такой казус как "хлопок".

"Представляете, как он будет выглядеть, если это произойдет во время так называемого его общения с народом", - отметил Данилов.

По его словам, Путин сейчас находится в состоянии испуганного человека. И такое положение диктатора очень опасно. "Он как крыса, которую загнали в угол. Он будет сопротивляться", - сказал секретарь СНБО.

Путин отменил свою ежегодную пресс-конференцию

Напомним, российский диктатор Владимир Путин впервые с 2012 года отменил свою ежегодную пресс-конференцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Проведение традиционного большого новогоднего приема в Кремле в этом году также не планируется.

В разведке Великобритании пояснили, что такой шаг может указывать на то, что Путин боится отвечать на вопросы, связанные с войной России против Украины. Разведчики говорят, что в Кремле растет беспокойство из-за того, что в России распространяются антивоенные настроения.

Как отметил журналист и блогер Юрий Богданов, Путин справедливо боится трех вещей: того, что любое проявление публичности на тему неудач нивелирует политический капитал диктатора; рост недовольства лично к нему; формирование запроса на смену власти.

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