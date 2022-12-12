Хвастаться больше нечем: Путин впервые за 10 лет отменил свою ежегодную пресс-конференцию

Проведение традиционного большого новогоднего приема в Кремле в этом году также не планируется.

Путин отменил ежегодную пресс-конференцию / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин впервые с 2012 года отменил свою ежегодную пресс-конференцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РБК.

По словам Пескова, большой пресс-конференции Путина до нового года "не планируется". Тем не менее, пресс-секретарь президента РФ предположил, что диктатор "найдет возможность поговорить с кремлевским пулом".

"Большой пресс-конференции до нового года не будет. Вместе с тем, мы рассчитываем, что все-таки президент найдет возможность пообщаться с журналистами (из кремлевского пула, - ред.), как он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных визитов", - сказал Песков.

Он добавил, что проведение традиционного большого новогоднего приема в Кремле в этом году также не планируется.

Заметим, что глава Кремля обычно во время большой пресс-конференции суммировал достижения за прошедший год. Начиная с 2012 года итоговая пресс-конференция проходила именно в декабре. Это впервые за 10 лет, когда мероприятие было отменено.

Война России против Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова участвовать в переговорах с Россией, если они будут базироваться на территориальной целостности государства в границах 1991 года. Первый шаг, который может сделать Москва для диалога – вывод всех своих войск с украинской территории.

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Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что если война в Украине затянется, а ВСУ продолжат побеждать на поле боя, Путин снова может перейти к ядерным угрозам в адрес украинского государства.

По его словам, если Россию не остановить, ее поведение станет сигналом другим автократам мира, которые захотят заполучить ядерное оружие.

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