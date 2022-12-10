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"Есть четкие анализы разведки": Подоляк заявил, что война в Украине закончится в следующем году

10 декабря 2022, 22:15
Как отметил Подоляк, есть такая вероятность, что ответственность для РФ наступит еще до конвенционной победы украинских защитников на поле боя.
'Есть четкие анализы разведки': Подоляк заявил, что война в Украине закончится в следующем году
Подоляк дал прогноз окончания войны в Украине / ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в следующем году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у власти есть очень эффективная аналитическая структура.

"Я не говорю о боевой части того что делает ГУР, я говорю об аналитической структуре с точки зрения анализа математики войны. И президент опирается на совершенно четкие аргументированные позиции, которые предоставляют и Вооруженные силы, и есть еще очень большой объем информации, который предоставляет ГУР, а еще есть объективная информация, которую предоставляют наши партнеры с точки зрения оценки способности российской ресурсной ", - сказал советник руководителя Офиса президента в интервью Оbozrevatel.

Как отметил Подоляк, речь идет о снарядах, ракетах, бронетехнике, ремонтных мощностях, мобилизации, настроениях общества.

"Мы предлагаем россиянам, мы им говорим, смотрите сделайте следующие шаги и это будут правильные шаги, вывели свои войска, добровольно пошли на трибуналы и таким образом сохранили физическое здоровье, потому что если вы этого не сделаете, тогда мы не сможем вас больше увидеть, потому что у вас будут определенные проблемы со своими гражданами, которые придут и будут нуждаться в другом формате ответственности за эту проигранную войну", - отметил Подоляк.

Он добавил, что без разницы, кто будет у власти в РФ в момент проигрыша войны, поскольку после этого начнется переходный период. Но сохраняется и вероятность того, что ответственность для РФ наступит еще до конвенционной победы украинских защитников на поле боя, но это непредсказуемый сценарий, который может быть как форс-мажор.

"Опять же это сценарий, когда будут нанесены определенные тактические поражения российской армии, ну то есть, они не до конца пока что понимают после побега из Херсона, после побега из Харьковской обл., что в принципе все уже идет необратимо для них, они еще не до конца это понимают", - пояснил Подоляк.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Ранее заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года. Как отметил Гаврилов, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

В то же время директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

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