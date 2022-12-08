Медведев устроил истерику и сделал резкий выпад в адрес Зеленского из-за отсутствия переговоров

Видимо, нежелание украинского гаранта вести диалог с диктатором Путиным сильно задело скандального российского политика.

Медведев обиделся на Зеленского и обвинил в отказе от переговоров / УНИАН

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев язвительно прокомментировал то, что президент Украины Владимир Зеленский стал человеком года по версии американского издания Politico.

Так, кремлевский чиновник в своем Telegram-канале заявил, что российским изданиям тоже следует отметить Зеленского – "за его отказ от переговоров".

Видимо, нежелание украинского гаранта вести диалог с диктатором Путиным сильно задело скандального российского политика.

"Вот за что стоило бы не ангажированным западным журналам, а нашим масс-медиа особо отметить Зеленского, так это за его отказ от переговоров", - написал Медведев.

Также чиновник-пропагандист заявил, мол, благодаря решению Зеленского не идти на переговоры, РФ может "доделать всю работу до конца".

"Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы", - написал он.

Зеленский стал человеком года, а Путин – неудачником

Американское издание Politico назвало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы в 2022 году.

"Причина, по которой на этот раз все по-другому, заключается в Владимире Зеленском, фигуре, которой Европа не только доверяет, но и восхищается ею и следует за ней — в отличие от предыдущих президентов Украины", - говорится на сайте издания.

В то же время российский диктатор Владимир Путин стал "неудачником года" по версии авторитетного американского издания Politico. Причиной такого репутационного фиаско российского диктатора в Politico назвали его провал в войне, которую Россия развязала против Украины. Причем он повлек за собой потерю репутации Путина не только в мире, но и в самой РФ.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком в 2022 году по версии читателей журнала Time. Глава Украины опередил в рейтинге миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска, британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена. За Зеленского отдали свои голоса 3,3 млн человек во всем мире. Суммарно Зеленский получил голоса 5% читателей.

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