Медведев изрыгнул желчь на слова Подоляка о Крыме через полгода: в ОП достойно ответили

Михайло Подоляк, Дмитрой Медведев / коллаж фото УНИАН

Скандальный русский политик (и бывший президент страны-агрессора) Дмитрий Медведев взбеленился из-за нового заявления советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка ‒ мол, тот собирается выйти в эфир из Ялты уже через полгода. Плоды своего больного подсознания Медведев выплеснул на свою страницу в Twitter.

"Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из "Лефортово", ‒ написал он.

Подоляк, в свою очередь, долго с ответом тянуть не стал и написал ‒ мол, в Ялте необходимо провести суд над российскими военными преступниками (для того, чтобы заставить Россию уважать нормы международного права.

"Следственный изолятор города Ялта - отличное место для содержания российских военных преступников перед специальным трибуналом. Что началось в Крыму, должно там и закончиться. Нет другого пути заставить клептоманов уважать международное право, как суд в месте, где была учреждена современная ООН", ‒ ответил он.

Напомним, как сообщал ранее Главред, советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты могут повторить попытку атаковать Киев. Новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году.

В МВД Украины предупреждали, что если оккупанты РФ опять пойдут в атаку на Киев с территории Беларуси, ВСУ нанесут удар по российским захватчикам прямо на границе. Россияне тогда понесут большие потери.

Замначальника Главного оперативного управления ВСУ Алексей Громов говорил, что российская армия может атаковать на западе границы между Беларусью и Украиной. Но целью РФ может быть не Киев, а ликвидация путей логистики, по которым Украина получает военную помощь от Запада.

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