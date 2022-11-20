Дмитрий Медведев снова угрожает "взять Киев" / Фото УНИАН

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова разразился угрозами в отношении Украины. В это раз его расстроили планы Украины вернуть аннексированный россиянами Крым, поэтому он заявил, что Киев - якобы "русский город", и Россия его "вернет".

Свои неадекватные заявления Медведев описал в своем Telegram-канале.

Нездоровая фантазия Медведева нашла "причины", по которым РФ собралась "возвращать" Киев. Зампред Совбеза РФ назвал украинскую столицу "русским городом, в котором всегда думали и говорили по-русски".

Также Медведев заявил, что Киев - это якобы "крупный малороссийский город в составе Российской империи".

Отметим, страна-агрессор уже собиралась "брать Киев за три дня", но в итоге потерпела поражение и вынуждена была бежать из Киевской и других областей Украины.

Как сообщал Главред, советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты могут повторить попытку атаковать Киев. Новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году.

В МВД Украины предупреждали, что если оккупанты РФ опять пойдут в атаку на Киев с территории Беларуси, ВСУ нанесут удар по российским захватчикам прямо на границе. Россияне тогда понесут большие потери.

Замначальника Главного оперативного управления ВСУ Алексей Громов говорил, что российская армия может атаковать на западе границы между Беларусью и Украиной. Но целью РФ может быть не Киев, а ликвидация путей логистики, по которым Украина получает военную помощь от Запада.

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