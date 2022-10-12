Украина ударит по войскам РФ прямо на границе в случае новой агрессии Москвы из Беларуси

Минирование границы с республикой Беларусь направлено исключительно на оборону Украиной своей территории, сказал замглавы МВД Игорь Бондаренко.
Украина проводит минирование у границы с Беларусью с целью защиты своей территории. Если Россия снова пойдет на сценарий военного вторжения с севера, ее войска получат удар прямо на границе. Сегодня наше государство гораздо лучше готово к агрессии с севера, чем в июне. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко.
В ходе брифинга в Military Media Center в среду, 12 октября, он рассказал о том, что Украина придерживается исключительно оборонительной тактики. Если Россия снова рискнет напасть с севера – получит отпор прямо на границе. Оккупанты понесут большие потери.
"Логика действий Украины является вынужденно оборонительной. Мы уже имели факты наземного вторжения со стороны нашего северного соседа, использования его инфраструктуры и осуществления обстрелов – иначе реагировать мы не можем. Потери со стороны агрессора будут высокие (в случае вторжения с территории Беларуси), а отпор будет дан непосредственно на границе", - отметил Бондаренко.
По его словам, сегодня Украина гораздо лучше готова к возможной военной интервенции с севера, чем, к примеру, в июне.
Также чиновник добавил, что минирование у границы с Беларусью направлено на оборону.
"Минирование - это меры оборонительного характера. Мы это делаем, чтобы враг понял, что отпор будет оказан, и не будет ситуации как в феврале, когда мы рассчитывали на соблюдение практики добрососедских отношений, но получили другой сценарий", - подчеркнул Игорь Бондаренко.
Угроза нападения Беларуси на Украину
Глава Минобороны Алексей Резников 10 сентября заявил, что Путин уже 7 месяцев уговаривает Лукашенко подключить свою армию к войне против Украины. Однако Лукашенко до сих пор не вступил в боевые действия. Белорусы воевать не хотят, и в Минске это видят.
В Главном управлении разведки ранее заявили, что глава страны-агрессора РФ Владимир Путин постоянно пытается уговорить Александра Лукашенко напрямую вступить в войну России с Украиной. Беларусь уже стянула к границам Украины 6 батальонов. Лукашенко готов помогать Москве, но напрямую не хочет участвовать в войне.
Представитель президента в Верховной Раде, член комитета парламента по безопасности и обороне Федор Вениславский отметил, что Александр Лукашенко поменял риторику и уже признает участие Минска в войне с Украиной. Однако воевать он не стремится, поскольку понимает, с каким последствиями может столкнуться Беларусь.
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