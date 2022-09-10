Может ли Путин заставить Лукашенко атаковать Украину: Резников оценил вероятность сценария

Белорусы не хотят воевать с Украиной, и режим Лукашенко это видит - Резников / Коллаж пресс-служба президента Беларуси, УНИАН, Минобороны Беларуси

Президент России Владимир Путин может заставить главу Беларуси Александра Лукашенко напрямую подключить свою армию к войне против Украины. Однако почти семь месяцев боевых действий показывают, что белорусы воевать не стремятся. В Минске ситуацию понимают. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что Путин, вероятно, может попытаться заставить Лукашенко вступить в войну России против Украины. Москва провела фактический аншлюс Беларуси.

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Однако за 7 месяцев Минск так и не вступил в войну, поскольку белорусы воевать не хотят, а руководство республики это видит.

"Попытаться заставить — может. Аншлюс Беларуси фактически состоялся. Но мои наблюдения за уже почти семь месяцев говорят, что нет горячего желания белорусов воевать в Украине, это считывается руководством Беларуси", - подчеркнул Алексей Резников.

Ранее Лукашенко заявил, что он поддерживает Россию в войне с Украиной. По словам главы РБ, Минск, дескать, верит в "демилитаризацию" украинского государства и боится якобы размещения Североатлантическим альянсом ядерного оружия в Украине.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил Лукашенко, который сказал о якобы конфликте между Зеленским и военными. Подоляк подчеркнул, что Лукашенко лжет с целью дестабилизации ситуации в Украине.

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