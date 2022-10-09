Лукашенко меняет риторику: у Зеленского оценили угрозу нападения Беларуси

Лукашенко напасть на Украину пока не готов / Коллаж сайт президента, Минобороны Беларуси

Сегодня нет реальных угроз прямого военного вторжения Беларуси в Украину. На границе не сосредоточено количество сил, которое позволило бы осуществить атаку. Риторика Александра Лукашенко меняется – он признал, что РБ воюет против Украины. Однако он всячески будет увиливать от участия в прямой войне. Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде, член комитета парламента по безопасности и обороне Федор Вениславский.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что на данный момент у границы Беларуси с Украиной нет достаточного количества сил и средств, из-за чего появились бы основания говорить о реальности угрозы военного вторжения.

По его словам, после начала полномасштабной войны 24 февраля у границ Украины находится 6 батальонов и один сводный отряд Сил специальных назначений. Белорусы постоянно проводят у границы демонстративные маневры – они то подходят, то отходят, таким образом пытаясь продемонстрировать сдерживание украинских сил в том районе.

"Вместе с тем, конечно, риторика меняется и несмотря на то, что Лукашенко ранее отрицал участие в войне с Украиной, сейчас он признал, что республика Беларусь принимает участие в войне против Украины. Хотя с точки зрения международного права... республика Беларусь является таким же агрессором, как и Российская Федерация", - отметил Вениславский.

Также он добавил, что сегодня нет оснований говорить о подготовке Беларуси к нападению. Вряд ли об этом можно будет рассуждать и в краткосрочной перспективе. Сам же Лукашенко будет всячески избегать такого сценария.

"Я думаю, что Лукашенко понимает все негативные последствия таких возможных действий со стороны республики Беларусь, и он будет их избегать, и вряд ли решится на прямое военное вторжение на территорию Украины", - подчеркнул Федор Вениславский.

Лукашенко в войне России против Украины

Самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее говорил, что Минск поддерживает Москву в войне против Украины. По его словам, белорусская республика якобы верит в "демилитаризацию" Киева и опасается якобы размещения НАТО ядерного оружия на территории украинского государства.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил на слова Лукашенко, который сказал, что в Киеве якобы есть "конфликт между Зеленским и военными". Чиновник подчеркнул, что Лукашенко целенаправленно врет с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев полагает, что Лукашенко пытается попросить у Путина ядерное оружие. Для того, чтобы на территории страны, дескать, не было влияния Запада. Однако сам Путин вряд ли пойдет на такой шаг.

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