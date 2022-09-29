Лукашенко хочет договориться с Путиным о передаче Беларуси ядерного оружия – Пономарев

Путин понимает, что ядерное оружие – обоюдоострая вещь, поэтому Минску будет отказано – бывший депутат Госдумы / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Самозваный президент республики Беларусь Александр Лукашенко попытается договориться с руководителем России Владимиром Путиным о возможной передаче Минску ядерного оружия. Однако сам Путин понимает, что ядерное оружие – обоюдоострая вещь. Поэтому, вероятно, Лукашенко не удастся достичь своей цели. Об этом заявил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

Как сообщает УНИАН, он рассказал о том, что Лукашенко планирует договориться с Путиным о передаче Минску ядерного оружия. Он давно стремится к тому, чтобы Беларусь стала государством с ядерным статусом, "закрытым" от влияния Запада.

Однако, по мнению Пономарева, Путин вряд ли пойдет на такой шаг. Глава Кремля понимает, что ядерное оружие рано или поздно может быть повернуто и против самой России. Поэтому Лукашенко, скорее всего, договориться с Путиным так и не удастся.

"Да, Лукашенко очень хочет с Путиным договориться о ядерном оружии, потому что это фактор его защиты от Запада. Поэтому он давно прилагает к этому усилия, чтобы де-факто стать ядерной страной и соответственно, чтобы ни одно западное государство не могло зайти на его территорию. Но Путин прекрасно понимает, что это же обоюдоострая вещь... поэтому, думаю, что ему не удастся на эту тему договориться", - подчеркнул Илья Пономарев.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Глава РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России мобилизацию и пригрозил миру применением ядерного оружия в том случае, если, дескать, появится "угроза территориальной целостности российского государства". Москва намерена признать результаты фейковых "референдумов", которые она провела на оккупированных территориях Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин вряд ли рискнет задействовать ядерное оружие. Однако такого сценария, по мнению гаранта, исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - отметил Зеленский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что если Путин хотя бы на шаг приблизится к применению ядерного оружия, мир даст мгновенный ответ. Россию при подобном сценарии в краткосрочной перспективе ждет крах.

И Путин об этом уже предупрежден.

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