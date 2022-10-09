Путин заставляет Лукашенко открыто напасть на Украину, у границ уже 6 батальонов Беларуси – ГУР

Лукашенко не хочет подключаться к прямой войне России против Украины - ГУР / Reuters

Глава страны-агрессора России Владимир Путин постоянно пытается уговорить руководителя Беларуси Александра Лукашенко напрямую вступить в войну против Украины. Белорусская республика уже сосредоточила 6 батальонов у украинских границ. Лукашенко готов оказывать всяческое содействие Путину, но попытается все-таки воздержаться от прямого вступления в войну. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Как сообщает пресс-служба ГУР, Путин постоянно ведет переговоры с Лукашенко и ставит перед собой задачу подключения Беларуси к открытой войне с Украиной.

"Мы видим мероприятия, проводимые Россией для того, чтобы заставить руководство Беларуси вступить в открытую войну. Постоянно проводятся встречи Путина (Владимир Путин, президент России, - ред.) и Александра Лукашенко, где обсуждается этот вопрос и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению", - отметил Скибицкий.

Также он добавил, что Беларусь сконцентрировала у границ с Украиной 6 батальонов командования Сил специальных операций. Лукашенко готов оказывать содействие Кремлю, но не допустит, чтобы войска РБ вступили в прямую войну.

"Лукашенко готов отдать все, что у него есть, пусть это использует Россия, но чтобы силы Беларуси напрямую не вступали в войну против нашей страны", - подчеркнул Вадим Скибицкий.

Лукашенко поддерживает Россию в войне против Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял, что Минск поддерживает Россию в войне против Украины. Дескать, РБ верит в якобы "демилитаризацию" Киева и опасается, мол, размещения НАТО ядерного оружия в Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявление Лукашенко, который говорил о, дескать, "конфликте между Зеленским и украинскими военными". Подоляк подчеркнул, что Лукашенко лжет, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что Лукашенко пытается попросить у Путина ядерное оружие.

Якобы для того, чтобы на территории страны не было влияния Запада. Однако Путин вряд ли пойдет на такой шаг

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