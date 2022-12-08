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Зеленский стал самым влиятельным человеком в Европе по версии Politico

8 декабря 2022, 09:18
Европа не только доверяет Зеленскому, но и восхищается и следует за ним — в отличие от предыдущих президентов Украины, пишет американское издание.
Владимир Зеленский
Издание Politico признало Зеленского самым влиятельным человеком в Европе / Фото ОП

Американское издание Politico назвало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы в 2022 году. Российский диктатор также попал в список Politico, однако в раздел "мечтателей". Всего в этом списке – 28 человек.

Как пишет издание, это уже не первый случай за последние годы, когда Украина подвергается нападению со стороны России. Но до вторжения 24 февраля 2022 года остальная Европа мало что делала.

"Причина, по которой на этот раз все по-другому, заключается во Владимире Зеленском, фигуре, которой Европа не только доверяет, но и восхищается ею и следует за ней — в отличие от предыдущих президентов Украины", - говорится на сайте Politico.

Авторы статье добавляют, что победившие на выборах в своих странах европейские лидеры стремятся как можно быстрее посетить Киев, чтобы сфотографироваться с украинским коллегой.

"Стоять рядом с ним – вот как политики стремятся, чтобы их видели. Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной – в это мало кто верил до вторжения России в феврале. Его коммуникативные навыки были ключевыми. Его риторика четко указывает на злонамеренность российского режима, против которого он борется, развеивая веру значительной части Европы – особенно Берлина и Парижа – в то, что Москва может быть партнером", – пишут журналисты.

"Пока Зеленский жив, он будет продолжать двигать Европу в нужном ему направлении", - добавляет издание.

Зеленский стал самым влиятельным человеком в Европе по версии Politico
Зеленского назвали самым влиятельным человеком Европы в 2022 году / politico.eu

Всего в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico попали 28 человек, среди которых 18 мужчин и 10 женщин. В нем есть политики, педагоги, климатологи, дипломаты и экономисты.

Влиятельнейших разделили на так называемые категории. Были определены девять "исполнителей", которых возглавил Роберт Хабек – немецкий политик и писатель, вицеканцлер Германии и Федеральный министр экономики и защиты климата в правительстве Олафа Шольца.

Зеленский стал самым влиятельным человеком в Европе по версии Politico
Список "исполнителей" / politico.eu

Девять "мечтателей" возглавила премьер-министр Финляндии Санна Мирелла Марин. В этот список попал и российский диктатор Владимир Путин.

Зеленский стал самым влиятельным человеком в Европе по версии Politico
Список "мечтателей" / politico.eu

Лидером среди "нарушителей" стала итальянская журналистка и политический деятель, глава Совета министров Италии и первая женщина на этом посту – Джорджа Мэлони. Далее в списке этой категории оказались премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и даже глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров.

Зеленский стал самым влиятельным человеком в Европе по версии Politico
Список "нарушителей" / politico.eu

Отмечается, что список составляли на основе экспертных оценок, мнений журналистов и влиятельных людей, с которыми общались корреспонденты издания.

Как сообщал Главред, британская газета Financial Times назвала президента Украины Владимира Зеленского "Человеком года". Издание считает главу нашего государства "воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии".

Ранее президент Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком в 2022 году по версии читателей журнала Time. Глава Украины опередил в рейтинге миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска, британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена.

За Зеленского отдали свои голоса 3,3 млн человек во всем мире. Суммарно Зеленский получил голоса 5% читателей.

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