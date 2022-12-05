Владимир Зеленский стал "Человеком года" по версии Financial Times / president.gov.ua

Британская газета Financial Times назвала президента Украины Владимира Зеленского "Человеком года". Издание считает главу нашего государства "воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии".

"Президент Украины стал флагманом демократического мира в глобальной борьбе с авторитаризмом, которая может определить ход этого столетия", - пишет издание.

Журналисты пишут, что Зеленский стал флагоносцем либеральной демократии в глобальной борьбе с авторитаризмом, определяющей ход 21 века. Именно по этим причинам Financial Times избрала президента Украины "Человеком года".

"44-летний Зеленский заслужил место в истории своим чрезвычайным проявлением лидерства и силы духа", - говорится в материале.

В Financial Times отметили, что Украина удивила мир, отразив нападение российских оккупантов на Киев, и своими контрнаступлениями в Харьковской и Херсонской областях.

"Украина отвоевала половину территории, захваченной московскими войсками в этом году. Силы Зеленского сейчас продвигаются вперед на юге и востоке, даже когда наступает зима с целью освобождения всей территории Украины, включая Донбасс и Крым", – пишет газета.

Примечательно, что президента Украины сравнили с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, который в свое время выступал по радио, чтобы сплотить свою страну. В FT отметили, что Зеленский использовал социальные сети для постоянной кампании за военную и финансовую поддержку Запада.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком в 2022 году по версии читателей журнала Time. Глава Украины опередил в рейтинге миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска, британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена.

За Зеленского отдали свои голоса 3,3 млн человек во всем мире. Суммарно Зеленский получил голоса 5% читателей.

Отметим, Владимир Зеленский стал первым президентом Украины, фотография которого украсила обложку авторитетного американского журнала Time. Его фотография украшала европейскую версию тиража журнала в декабре 2019 года.

Как сообщал Главред, экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объяснил историческую роль Владимира Зеленского в войне России против Украины.

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