Война в Украине: Вятрович объяснил историческую роль Владимира Зеленского

Вятрович объяснил историческую роль Владимира Зеленского в войне Украины и России / Фото УНИАН

Если бы президент Владимир Зеленский покинул страну в начале полномасштабного российского вторжения, то украинцам было бы сложнее сопротивляться. Кроме того, поступок Зеленского был значим для мира - он показал, что политик и руководитель государства может сопротивляться даже в таких, казалось бы, безнадежных условиях, которые угрожают ему лично.

Самое важное, что Зеленский осознал свою значимость как президента и главнокомандующего и остался в Киеве, считает историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович.

"Благодаря этому он (Зеленский, - ред.) стал олицетворением того, что украинцы будут сопротивляться России. Если бы Зеленский по каким-то причинам покинул столицу Украины, ситуация была бы намного хуже. Да, украинцы бы сопротивлялись и сломали бы планы Путина по блицкригу, но это было бы гораздо сложнее. И это доверие между украинцами и властью, которое является одним из важнейших элементов способности сопротивляться российской агрессии, было бы значительно меньше", - сказал Вятрович во время чата на Главреде.

По словам историка, теперь мы можем говорить о Владимире Зеленском как о человеке, который олицетворяет способность украинского народа сопротивляться.

"Замечу, что я являюсь политическим оппонентом Владимира Зеленского, у меня много вопросов к нему как к политику, но я считаю, что его поступок – остаться в стране, призывать к сопротивлению всех украинцев и весь мир – заслуживает абсолютного уважения и поддержки", - добавил Вятрович.

Как сообщал Главред, в первые недели войны Зеленский пережил более десятка покушений. Об этом рассказывал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Алексей Арестович, в свою очередь, рассказывал, что в первые дни войны возле Офиса президента Украины в Киеве продолжались бои. Все люди, разбирающиеся в военных вопросах, были уверены, что руководство страны не выживет.

Ранее Арестович поделился впечатлениями от первых дней российского вторжения в Украину. Он признался, что в первые дни войны в Украине действительно был шок. "Просели" многие руководители на местах, некоторые военные, представители спецслужб, местных властей и население.

По словам Арестовича, оккупанты планировали вертолетно-десантную высадку на Печерск, и в Офисе президента раздали оружие, чтобы ее отражать. Однако высадка десанта не состоялась, потому что в Гостомеле у оккупантов начались проблемы.

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