Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения

На Зеленского уже совершено 10 попыток покушения / Скриншот

С начала полномасштабной войны России против Украины на президента Владимира Зеленского было совершено более десятка покушений. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет УП в среду, 9 марта.

"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее", - заявил Подоляк.

По его словам, главу украинского президента спасает мощная сеть разведки и контрразведки. Таким образом диверсионно-разведывательные группы ликвидируются еще на подходах.

"С точки зрения безопасности я не могу говорить о некоторых вещах. Эти риски никуда не исчезли", - отметил Подоляк.

Напомним, ранее сегодня Подоляк заявил, что в ОП не знали точной даты вторжения России в Украину, однако власти готовились к войне.

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