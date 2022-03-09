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В ОП заявили, что не знали дату нападения РФ

9 марта 2022, 15:19

Однако власти Украины готовились к военному положению.

Ирпень, война
Война в Украине / Reuters

Власти Украины не знали о том, что Россия нападет на нашу страну 24 февраля. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью УП, опубликованном в среду, 9 марта.

"Нет, конкретной даты 24 февраля не было. Дат было много: 20, 22, 16 февраля. Американцы тоже не могли знать конкретное время и это не вопрос к их разведке", - сказал Подоляк.

Также у него спросили, почему раньше власти Украины активно не реагировали на предупреждение Запада о возможном полномасштабном вторжении России.

"Информационная кампания о возможном российском нападении началась где-то с конца октября прошлого года. Для нас это было немного странно. Они все это нагнетали, особенно в декабре и январе, но никаких действий превентивного характера никто не предпринимал. То есть все действия, которые сейчас наши партнеры предпринимают, можно было предварительно частично предпринимать – и тогда Россия могла бы оценить тот объем проблем с экономической точки зрения", - ответил Подоляк.

Советник ОП добавил, что получая данную информацию, украинская разведка тоже работала.

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"Мы это видели – готовили управленческую инфраструктуру для военного положения. Но мы понимали, что если мы начнем в таком же объеме медийно давить на людей, то панические настроения будут такими, что мы не удержали бы ситуацию. Война войной, но до войны мы полностью сломали бы всю экономику и сегодня нам было бы намного сложнее. А так выяснилось, что мы экономически и управленчески готовы ко всему", - рассказал представитель ОП.

Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили, что исходя из показаний российского военного, который попал под обстрел от своих же товарищей, армия РФ имеет прямое указание расстреливать украинское гражданское население.

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