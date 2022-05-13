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"Был уверен, что мы не выживем": Арестович рассказал о боях возле ОП в первые дни вторжения РФ

13 мая 2022, 09:09

Все люди, разбирающиеся в военных вопросах, были уверены, что руководство страны не выживет. За двое суток было 60 боевых столкновений в центре Киева.

Алексей Арестович
Алексей Арестович / Фото УНИАН

В первые дни полномасштабного вторжения России возле Офиса президента Украины в Киеве продолжались бои. Все люди, разбирающиеся в военных вопросах, были уверены, что руководство страны не выживет.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live в четверг, 12 мая.

"Первые четыре дня я был уверен на 98%, что нам каюк", — сказал он.

Фейгин напомнил, что в это время Арестович уходил в эфиры и ничего не рассказывал.

"А что говорить? Добрый день, нам каюк. Был бы моментальный обвал волевой составляющей и конец всему. Я был уверен, что мы не выживем. Невозможно выжить, когда тебе каждые пять минут докладывают, что 300, 400, 1200 единиц", — отметил советник ОП.

"И когда бои уже в центре Киева, и докладывают охрана и военные, что 60 боевых столкновений за двое суток было... Я не верил, что мы выживем", — добавил Арестович.

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Как сообщал Главред, ранее Арестович поделился впечатлениями от первых дней российского вторжения в Украину. Он признался, что в первые дни войны в Украине действительно был шок. "Просели" многие руководители на местах, некоторые военные, представители спецслужб, местных властей и население.

По словам Арестовича, оккупанты планировали вертолетно-десантную высадку на Печерск, и в Офисе президента раздали оружие, чтобы ее отражать. Однако высадка десанта не состоялась, потому что в Гостомеле у оккупантов начались проблемы.

Другие новости:

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