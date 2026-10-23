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Не придется тереть часами: как легко удалить пригоревшую грязь со дна духовки

Дарья Пшеничник
23 октября 2026, 21:56
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Главное - не задеть нагревательные элементы и не использовать средства, которые при нагревании выделяют токсичные пары.
духовка
Как очистить дно духовки от пригоревшей грязи / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

видео дня
  • Как отмыть пригоревшее дно духовки без агрессивной химии
  • Чем нельзя чистить духовку изнутри
  • Как избавиться от стойких пятен за одну ночь

Пригоревшие остатки блюд на дне духовки можно удалить без агрессивной химии. Для этого достаточно пищевой соды, жидкого мыла для посуды и столового уксуса. Аммиак, хлорные отбеливатели и дезинфицирующие салфетки для этого не подходят, так как при следующем включении духовки они могут образовывать токсичные пары, сообщает Southern Living.

Дно духовки загрязняется быстрее всего, ведь именно туда стекает всё, что вытекло из формы. Если пятно не убрать сразу, оно припекается при каждом новом включении, затвердевает и начинает дымиться.

"Чем дольше вы ждете, тем больше пищи может накопиться", - предупреждают авторы Southern Living.

Если заметных пятен и жирного налета немного, издание советует чистить дно раз в месяц. В противном случае это стоит делать каждый раз, когда блюдо перелилось через край.

Паста из соды и уксуса: пошаговая инструкция

Перед началом работы духовка должна полностью остыть, а решетки следует вынуть. Средства нельзя наносить на нагревательные элементы и газовые отверстия. Если в духовке есть режим пара, сначала следует запустить его в соответствии с инструкцией производителя, чтобы размягчить грязь.

Для пасты смешивают стакан пищевой соды, столовую ложку воды и столовую ложку средства для мытья посуды. В резиновых перчатках смесь распределяют губкой по дну. При желании таким же образом можно обработать стенки, стекло дверцы и решетки. Затем дверцу закрывают и оставляют пасту как минимум на час, а лучше всего на ночь.

После этого пасту вместе с грязью удаляют влажной губкой или салфеткой из микрофибры. Прилипшие остатки счищают силиконовой лопаткой или скребком. В завершение дно опрыскивают смесью воды и уксуса в равных пропорциях: уксус вступает в реакцию с остатками соды и шипит, а пену просто вытирают тряпкой.

Как избавиться от старых пятен и уберечь дно от новых

Если после чистки остались пятна, на губку насыпают сухую соду и трут до полного исчезновения загрязнения. Для особо стойкого нагара готовят более густую смесь: пачку соды весом около 450 г, столовую ложку соли и две столовые ложки воды. При необходимости воду добавляют по пол-ложки.

Эту пасту также распределяют по дну, обходя нагревательные элементы и газовые отверстия, и оставляют затвердевать на ночь. Утром её снимают бумажными полотенцами, смоченными тёплой водой, и резиновой лопаткой.

Чтобы дно дольше оставалось чистым, издание советует не наполнять формы до краев и по возможности накрывать их фольгой. На полку под блюдом стоит поставить противень, который соберет брызги. Свежие потеки лучше вытирать, как только духовка остынет, а функцию самоочистки использовать регулярно, чтобы грязь не успевала скапливаться.

Смотрите видео о простом способе, который поможет отмыть духовку:

@sizovasofiaa Простой способ отмыть духовку ✅?? 2 ? воды 2 ? соды 2 ? лимонной кислоты 1/2 ? уксуса 1/2 лимона ? Если средство почти испарилось - выключайте духовку ✅ На стенках могут остаться белые пятна - это сода. После этого нужно протереть стенки духовки губкой, можно добавить средство для мытья посуды и смыть водой. #лайфхак#лайфхакдлядома#кухня#духовка#лайфхаки#уборка#полезно#чистота♬ оригинальный звук - Сизова София

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Об источнике: SouthernLiving

SouthernLiving - это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости о планировке домов и садов, а также информацию о культуре и путешествиях по Югу. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входящей в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.

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