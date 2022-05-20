Зеленский возглавил топ-100 самых влиятельных людей года по версии читателей Time

Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком года во версии Time / Офис президента

Президент Владимир Зеленский был стал самым влиятельным человеком в 2022 году по версии читателей журнала Time. Глава Украины опередил в рейтинге миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска, британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена.

За Зеленского отдали свои голоса 3,3 млн человек во всем мире. Суммарно Зеленский получил голоса 5% читателей, говорится в публикации Time.

"Когда в феврале российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, Зеленский, комик, не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году, был выброшен на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины", – говорится в статье.

На втором месте после Зеленского – американский миллиардер и изобретатель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Он получил 3,5% голосов.

В декабре прошлого года Маск был назван Человеком года 2021 по версии журнала Time за его "воздействие на жизнь на Земле и, возможно, жизнь за пределами Земли".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон занял третье место (3,4%) голосов.

На следующем месте после Джонсона оказались борющиеся с COVID-19 медицинские работники. Они набрали 3,2% голосов,

Президент США Джо Байден занял пятое место (3,1% голосов).

Полный список самых влиятельных людей на 2022 год будет опубликован 23 мая.

Справка: Time100 – это ежегодный список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Отметим, Владимир Зеленский стал первым президентом Украины, фотография которого украсила обложку авторитетного американского журнала Time. Его фотография украшала европейскую версию тиража журнала в декабре 2019 года.

Как сообщал Главред, экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объяснил историческую роль Владимира Зеленского в войне России против Украины.

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