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Пришел успех: Зеленский попал на обложку авторитетного журнала Time

5 декабря 2019, 17:15

Владимир Зеленский стал первым главой Украины фото которого поставили на обложку Time.

Владимир Зеленский попал на обложку Time

Владимир Зеленский стал первый президентом Украины, фотография которого украсила обложку международного выпуска авторитетного американского журнала Time.

Естественно, что такая новость вызвала моментальную реакцию в украинском сегменте социальной сети Facebook.

"Новая обложка международного выпуска TIME. Я на минуту подумал, что его уже выбрали "Человеком года", но нет, ложная тревога. Пока Зеленский только "человек посередине"", -  высказался Остап Ярыш.  

"Выйди отсюда, разбойник ты! -Господин президент, я фотограф", - сыронизировал Михаил Ткач по поводу скандала президента Зеленского в Борисполе.

"Я даже не могу сформулировать, какие эмоции у меня это вызывает", - несколько растерянно отписалась Ольга Решетилова. 

"Первый президент в истории Украины, который попал на обложку журнала "Time". И это действительно Успех", - не стал скрывать свою гордость за Зеленского Михаил Шнайдер.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал о том, о какой услуге он просил Владимира Зеленского во время их скандальной телефонной беседы и потребовал извинений.

США Владимир Зеленский журнал Time
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