"Я этого дебила тянул, не прощу": обиженный на Зеленского "разбойник" из горсовета Борисполя собрался в суд

10 июля 2019, 18:01

Ярослав Годунок в шоке от президента Украины, и заявил, что силой попал на совещание, из которого его выгнали.

Годунок обещал подать в суд на Зеленского
Годунок обещал подать в суд на Зеленского / скриншот

Секретарь горсовета Борисполя, которого 10 июля Владимир Зеленский выгнал с совещания, собирается  подать на президента в суд.

Отметим, причиной перепалки стало обсуждение строительства больницы в Борисполе. Годунок заявил, что председатель Бориспольской райадминистрации Александра Туренко "отжал" у города больницу и сделал учредителем только район. В итоге, по его словам, город теперь не может вкладывать в больницу бюджетные средства.

В ответ Зеленский призвал чиновников решать вопросы не "на камеру" и не занимаясь пиаром и отметил, что проверял информацию по Годунку.

Дальше, прямо во время совещания президент Украины зачитал информацию со смартфона о том, что что Годунок (секретарь Бориспольского городского совета, член Батькивщины) имеет в своем пассиве судимость и после недолгой перепалки его выгнал.

"Выйди отсюда! Разбойник ты", − сказал Зеленский.

Так вот, Ярослав Годунок заявил, что это не перепалка была, а президент – хамло.

"Не было никакой перепалки. Был хамло – президент. Я ему задаю вопросы, а он… Честно говоря, для меня это шок. Президент ведет себя, как хам. Я обязательно дам пресс-конференцию с объяснениями ситуации и подам в суд иск о защите чести и достоинства. Он там что-то посмотрел на меня в интернете… А мне что, пойти посмотреть в интернете, как он яйцами бьет по роялю? Или посмотреть, как он как наркоман на видео разговаривает или как пьяный выступает? Я ж на него в интернете ничего не ищу",  - сказал Годунок, передает Страна.

Годунок уточнил, что пришел сказать правду в глаза президенту, что в райадминистрации воруют.

"И я про это сказал, что на больницу не выделяют денег, отмывают деньги на интернете, не строят больницу, пытаются купить маммограф, который  не нужен нам, он есть в городе, а в районе его за 15 млн грн хотят купить, при том, что он стоит 5 млн. Я это все президенту доношу, а в результате – "выйдете, бандит!" Я понимаю, что они меня не хотели там видеть. Меня даже вычеркнули из списка присутствующих на этом совещании. Я, секретарь горсовета, не мог туда попасть. В результате я практически силой туда прошел", - добавил  Годунок.

Годунок добавил, что устроил конфликт на входе, Зеленский как раз шел, и провел его на совещание вместе с собой.

"А потом его зам, который сидел рядом, по-моему, Сергей Трофимов, вот эту грязь из интернета про меня ему и подсунул. И Зеленский начал отчитывать меня, мэра. Меня и мэра люди избрали, и мы больницу как раз сделаем! Мы единственные, кто это делает, и деньги мы выдели на это. А район не хочет этого делать, он отмывает деньги", - возмутился он.

Читайте также"Е*ать лох": чиновник, которого Зеленский выгнал в Борисполе, голосовал за "честного преЗЕдента"По словам Годунка, выгнали его неспроста.

"От Зе по этому округу идет кандидат. Он "парашютист", его сюда бросили из Киево-Святошинского района. Он не местный. А у меня здесь есть рейтинг, я четыре раза избирался депутатом. (Ярослав Годунок - кандидат в народные депутаты по 98 округу с центром в городе Борисполе, он баллотируется от "Батькивщины" - Прим.ред.) Если я такой бандит, меня бы люди четыре раза не выбирали горсекретарем. Логично? Логично. Я воевал против "Рошена", против рейдеров, которые мне подбрасывали наркоту, а я судился и доказал, что мне ее подбросили. Почему Зеленский об этом не вспомнил? А еще ему очень не понравилось, что я его на видео снимал. Говорит, положи телефон в карман и иди выступай, минуту тебе даю. Я выступил. А потом он говорит – вот, мол, ты пиарился. А вы не пиарились? А я даже не пиарил себя, просто о проблемах людей рассказал, что нам надо больницу отремонтировать. А эту информацию на меня ему подсунули, когда увидели, что их кандидат от ЗЕ по Борисполю мне проигрывает", - излил душу он.

Также Годунок объяснил ситуацию с судимостью.

"Это чистый чёс и бред в интернете. Меня уволили задним числом как работника группы захвата. И я, выходит, был гражданский человек, поэтому завели дело. И меня не посадил никто, я доказал правду. Я не судим! Я госслужащий, прохожу спецпроверку. Четыре раза избирался депутатом. Это бред!", - особо отметил Годунок.

Резюмируя, секретарь Горссовета Борисполя завил, что теперь в суд пойдет.

"У меня шок. Я за этого д*била тянул мазу… Я просто был против Порошенко, поэтому я вынужденно голосовал за Зеленского. А вы посмотрите, как он себя вел! Разве президент может так себя вести? Он говорил, что каждый из нас президент – так дайте мне слово! Я готов ответить за любую копейку, за любой криминал – проверьте меня. Но не имеет морального права президент вести себя так. Я ему этого не прощу", - подытожил Годунок.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в Борисполе устроил свару с мэром из-за кала. Зеленский со ссылкой на вопрос горожанина понтересовался у мэра, почему в городских озерах слой фекалий достигает метра, если на их очистку из бюджета было выделено 1,7 млн гривен.

Федорчук тут же поспешил отбояриться - мол, для проверки трат мэрии можно обратиться к правоохранителям.

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Борисполь Владимир Зеленский разбойник новости Украины Ярослав Годунок
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