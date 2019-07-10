Пахучая тема: Зеленский в Борисполе устроил свару с мэром из-за кала - опубликовано видео

Владимир Зеленский / РБК-Украина

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с чиновниками в Борисполе устроил в ироническом тоне перепалку по поводу человеческого кала с градоначальником Анатолием Федорчуком.

Видеозапись инцидента была опубликована на портале YouTube.

Зеленский со ссылкой на вопрос горожанина понтересовался у мэра, почему в городских озерах слой фекалий достигает метра, если на их очистку из бюджета было выделено 1,7 млн гривен.

Федорчук тут же поспешил отбояриться - мол, для проверки трат мэрии можно обратиться к правоохранителям.

Читайте такжеЗеленский сделал серьезное заявление о евробляхахПрезидент тут же спросил, собирается ли мэр организовать чистку озер. На что тот ответил странной фразой - мол, фекалии в водоемах появились из-за жизнедеятельности горожан.

"Я не знаю, какое это озеро. Все дело в том, что, к сожалению, культура наших людей низкая. Мы почистили озеро, а отдельные индивидуальности..." − неуверенно попытался оправдаться Федорчук.

Зеленский не дал тому закончить фразу. "Они метр нагадили?.. Вы что – издеваетесь?" – с нескрываемой иронией сказал глава государства.

Мэр снова пожаловался на некультурных горожан, а затем принялся уверять президента – мол, горадминистрация "вложила много денег в создание зон отдыха".

Зеленский закончил фекальную перепалку известным высказыванием министра соцполитики Андрея Ревы, который утверждал, что "украинцы слишком много едят".

"Это кто-то из министров, я помню, когда я еще не был президентом, сказал, что у нас люди очень много едят. А у вас обратная ситуация - они очень много...", − двусмысленно подытожил президент.

Смотреть с 18:55

Напомним, на том же заседании в Борисполе Зеленский устроил свару и выгнал с совещания секретаря горсовета Ярослава Годунка со словами - "Разбойник, выйди вон отсюда".