Социологи выяснили, чего хотят украинцы от Зеленского в 100 дней его президентства

Владимир Зеленский / Reuters

Больше всего украинцы ожидают, что президент Владимир Зеленский в первую сотню дней своего пребывания на посту снизить тарифы на услуги ЖКХ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сотрудниками Киевского международного института социологии (КМИС). Ожидают, что Зеленский решит вопрос с тарифами (при том, что это сфера компетенции Кабмина – Главред) 42,8% респондентов.

Кроме того, от Зеленского 36,6% ожидают подачу Раду законопроектов о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента, начало прямых переговоров с РФ и так называемыми "ДНР" и "ЛНР" о мирном урегулировании ситуации на Донбассе – 33%; ускорение расследования наиболее резонансных коррупционных преступлений и уменьшение зарплаты топ-чиновникам − 31,4% и 17,6% соответственно.

Напомним, ранее социологи выяснили, сколько украинцев довольны работой Зеленского-президента.