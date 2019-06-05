Сколько украинцев довольны работой Зеленского-президента - опрос

Владимир Зеленский во время инаугурации / Reuters

Около половины жителей Украины довольна деятельностью Владимира Зеленского на посту президента страны.

Именно об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг. Только 11% респондентов придерживаются противоположного мнения, а 39% − вообще не смогли оценить работу президента Зеленского.

Интересно, что подавляющее большинство украинцев не довольны работой его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко (более 80% респондентов), премьер-министра Владимира Гройсмана (76% респондентов) и депутатов Верховной Рады (более 90% респондентов).

Напомним, ранее соцопрос показал, что политсила президента Зеленского, партия Слуга народа, почти впятеро обходит ближайшего конкурента по рейтингу популярности у украинцев.

