Сколько украинцев довольны работой Зеленского-президента - опрос

А вот по поводу работы Петра Порошенко, Кабмина и Рады украинцы куда как менее радужно настроены.
Около половины жителей Украины довольна деятельностью Владимира Зеленского на посту президента страны.
Именно об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг. Только 11% респондентов придерживаются противоположного мнения, а 39% − вообще не смогли оценить работу президента Зеленского.
Интересно, что подавляющее большинство украинцев не довольны работой его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко (более 80% респондентов), премьер-министра Владимира Гройсмана (76% респондентов) и депутатов Верховной Рады (более 90% респондентов).
Напомним, ранее соцопрос показал, что политсила президента Зеленского, партия Слуга народа, почти впятеро обходит ближайшего конкурента по рейтингу популярности у украинцев.