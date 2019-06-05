Медовый месяц или почему партия Зеленского победит на выборах

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Кто будет голосовать за политсилу Зеленского на парламентских выборах? Если почитать Фейсбук, то как бы готовы почти все. Но… при выполнении определенных четких условий. Что, конечно же, неправда.

Почти никто из людей, способных эти самые условия сформировать, голосовать за Зеленского не станет. И в первую очередь как раз те, кто голосовал за него на президентских, а сейчас шерстит его слова на предмет "предательства своих избирателей".

Избиратели Юго-Востока, 30 лет голосовавшие за коммунистов и регионалов всех мастей, конечно же, пойдут голосовать за Бойко, Вилкула, Кернеса и Ко. Независимо от того, что им сейчас будет обещать Зеленский. Потому что перещеголять в риторике и в действиях Медведчука Зеленский не сможет. И даже пытаться не станет – получить клеймо "пророссийского" президента это последнее, что ему нужно.

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Точно такая же ситуация и на противоположном фланге. Избиратели нацистов, избиратели Порошенко Зеленскому не верят и голосовать за него не будут.

Кто остается? А остается подавляющее большинство населения – люди, не имеющие четкого мнения по контроверсийным глобальным вопросам, не возражающие в целом против ЕС, но и не желающие ссориться с Россией до состояния войны. Которые "за все хорошее, против всего плохого" и которых более упоротые сограждане презрительно называют обывателями, биомассой и прочими обидными словами. Это костяк избирателей Зеленского на президентских, которому никто пока не предложил другие варианты и который их, в целом, и не ищет – Зеленский не успел их разочаровать.

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Что из этого следует? То, что Зеленскому нет никакой необходимости бороться за "нишевого" избирателя, даже если этот нишевый избиратель и голосовал за него во втором туре. Зеленскому нужно продолжать дарить надежду массам на то, что он будет в целом лучше Порошенко. Улыбаться и махать. На этапе "медового месяца" этого вполне достаточно.