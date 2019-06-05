Партия Слуга народа почти в 5 раз обошла ближайшего конкурента: соцопрос показал, кто проходит в Раду

5 июня 2019, 12:53

Всего в будущий парламент потенциально проходят 5 партий.

Верховная Рада, Рада-Рада
Партия Слуга народа почти в 5 раз обошла ближайшего конкурента / Униан

Лидером избирательной гонки на предстоящих досрочных выборах в Раду 2019 остается партия Слуга народа, которую возглавил Дмитрий Разумков.

Она почти в 5 раз обошла ближайшего конкурента: за нее готовы проголосовать 48,2% из тех, кто определился с симпатиями и намерен голосовать. Об этом сообщила группа Рейтинг со ссылкой на свой опрос, проведенный 29 мая – 3 июня.

Всего в будущий парламент потенциально проходят пяти партий. Помимо Слуги народа это:

  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 10,7%,
  • Европейская Солидарность – 7,8%,
  • Батькивщина – 6,9%,
  • партия Голос – 5,6%.

Читайте также"Помимо Тимошенко есть еще Бойко": эксперты рассказали, с кем Зеленскому светит коалиция в РадеМеньше 5%, но более 2% набирают:

  • партия Сила и честь Игоря Смешко – 4,3%,
  • Гражданскую позицию – 3,0%,
  • Радикальная партия – 2,4%.

Антирейтинг партий возглавила Европейская Солидарность Петра Порошенко: 52% избирателей не проголосовали бы за нее ни при каких обстоятельствах.

47% опрошенных причиной своего выбора той или иной политсилы назвали способность партии принести изменения в стране. Еще 30% будут голосовать, исходя из способности политической силы навести порядок в стране. Каждый пятый украинец мотивируется количеством новых лиц в партии или способностью ее представителей побороть коррупцию. Для 14-15% главными мотивами является то, что партия выступает за социальную справедливость и у нее сильный лидер.

Читайте такжеУдастся ли Слуге народа взять большинство в РадеРанее Главред сообщал, что по данным последних социологических опросов в антирейтинге партий на первом месте БПП. А вот во главе электоральных симпатий среди политических сил находится партия Слуга народа. За нее готовы отдать свой голос 43,8% тех, кто уже определился с симпатиями.

На втором месте – Оппозиционная платформа – За життя – 10,5%. На третьем и четвертом месте, с небольшим отрывом, как, кстати, и на прошедших президентских выборах 2019, – расположились БПП Солидарность – 8,8% и Батькивщина – 7,3%.

Далее идет Сила и честь И.Смешко – 5,1%, партия Святослава Вакарчука – 4,6%.

А вот радикальная партия О.Ляшко пользуется популярностью всего у 3,3% граждан, Оппозиционный блок – у 3,2%. Рейтинг других партий – меньше 3%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.

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