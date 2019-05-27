Дмитрий Разумков 27 мая возглавил партию Зеленского / Reuters

Дмитрий Александрович Разумков - известный украинский политтехнолог, главный политконсультант Владимира Зеленского на президентских выборах 2019. Управляющий партнер и директор Ukrainian Politconsulting Group.

Место рождения

Родился 8 октября 1983 в Бердичеве Житомирской области. Там прошло его детство.

Образование

До 2001 года Дмитрий Разумков учился Киевском в лицее им. В. М. Молчанова №38. Учебное заведение находится на улице Гоголевской, 31, и славится как одно из лучших в столице.

Имеет два высших образования.

2001-2007 гг. - учился в Киевском институте международных отношений по специальности "Международные экономические отношения".

2007-2011 гг. – учился в Национальном университете государственной налоговой службы по специальности "Правоведение".

Карьера

В 2006 году впервые попробовал себя в политконсалтинге. Сейчас его профиль - вопросы информационно-аналитической работы в сфере внутренней и внешней политики государства, а также адаптация и внедрение политтехнологий для реализации стратегий по формированию общественного мнения и имиджа.

Является управляющим партнером компании Ukrainian Politconsulting Group, которая специализируется на предоставлении полного спектра услуг в сфере политического консалтинга. Его фотография до сих пор висит на сайте компании. Его партнеры - Василий Мокан и Нелли Яковлева.

Партия Регионов

В 2006-2010 годах находился в рядах Партии регионов, из которой вышел после победы Виктора Януковича на президентских выборах.

Дмитрий так комментирует свое участие в ПР:

"Мне тогда было 22 года. Мой приход в Партию регионов был осознанный после 2004 года. Я не поддерживал Виктора Ющенко. И так я попал в Партию регионов. Я никогда не был в молодых Регионах. Это - фейк. Пришел туда, потому что я не воспринимал ситуацию в государстве в 2004, 2005 и 2006 годах".

Сергей Тигико

С 2010 по 2014 год сотрудничал с Сергеем Тигипко, который на тот момент занимал должности вице-премьера и министра социальной политики Украины. В прошлом Тигипко и отец Дмитрия – Александр Разумков - занимали руководящие должности в Днепропетровском обкоме комсомола.

Владимир Зеленский

После того, как о своих президентских амбициях заявил Владимир Зеленский, Разумков присоединился к его команде, став одним из руководителей избирательного штаба кандидата.Дмитрий Разумков был одним из топ-спикеров избирательной кампании Владимира Зеленского. Именно он едва ли не первым озвучивал позицию кандидата по тем или иным политическим вопросам.

Принципы

Дмитрий Разумков прилюдно специально говорит по-русски: "Пока у нас российская агрессия, пока у нас есть желание российского государства защищать русскоязычное население, то во время эфиров я использую исключительно русский язык. Потому что я считаю, что не надо приезжать на танках, приходить с пулеметами, автоматами и "зелеными человечками" и защищать меня как русскоязычное население".

Он считает, что вопрос языка не ко времени, пока в стране идет война.

Политические прогнозы

10 апреля 2018 года, в интервью Gazeta.ua Разумков заявил, что не верит, что в Украине появится Эммануэль Макрон. "За год до выборов не было ни ощутимой поддержки, ни общенациональной партии. Мы не Франция. То, что можно сделать там благодаря харизме, небольшой финансовой поддержке и свободе слова, у нас не пройдет. Можешь быть умный и порядочный, но о тебе никто не узнает. Потому средства массовой информации ангажированы. Кроме того, новый Макрон должен уже появиться", - заявил Дмитрий Разумков.

Слуга народа

27 мая 2019 года официально стало известно, что партию Владимира Зеленского Слуга народа возглавил Дмитрий Разумков. Именно на него возложена миссия привести в парламент однопартийное большинство на досрочных выборах в июле 2019 года.

Отец, мать

Дмитрий Разумков - старший сын Александра Разумкова. Александр Разумков в 1994-1995 гг. был первым помощником президента Украины Леонида Кучмы, руководителем группы помощников и референтов президента. Подал в отставку в конце декабря 1995 из-за конфликта с главой Администрации президента Украины Дмитрием Табачником. Александр Разумков умер 29 октября 1999 года в Киеве после тяжелой неизлечимой болезни.

Мать Дмитрия Разумкова - Наталья Кудря, актриса, народная артистка Украины.

Связь с Гриценко и Мостовой

Дмитрий Разумков имеет родного брата по отцу - Глеба, который родился в гражданском браке отца с главным редактором Зеркала недели Юлией Мостовой. Глеба впоследствии усыновил Анатолий Гриценко, который женился на Мостовой в 2003 году.

Жена, дети

Дмитрий Разумков женат. У него двое детей.