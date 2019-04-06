У Зеленского раскрыли его действия в случае победы на выборах Порошенко

Если Петр Порошенко честно победит на выборах 2019, Владимира Зеленского пожмет его руку, считает политтехнолог / Главред

Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты на выборах 2019 и шоумена Владимира Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков сообщил, что кандидат пожмет руку своему конкуренту, действующему президенту Петру Порошенко, если тот честно победит.

Зеленский не потерпит поражение на выборах в Украине 2019, спрогнозировал эксперт в эфире телеканала 112 Украина.

"…Если это будет честная победа оппонента, я не верю в это, но я уверен, что, если эта победа будет честной, Зеленский это сделает (пожмет руку Порошенко — Ред.)", — сказал спикер штаба.Читайте такжеЗеленский "дал рецепт" победы Украины в войне на Донбассе

Напомним, 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины 2019. Центральная избирательная комиссия посчитала 100% протоколов и выяснили, что победил Владимир Зеленский, второе место завоевал Петр Порошенко, а третье — лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

На выборах 2019 никто из кандидатов не набрал свыше 50% голосов, поэтому Центризбирком анонсировал второй тур избирательной гонки, он запланирован на 21 апреля.

Позже Зеленский опубликовал видеообращение к Порошенко и позвал его на дебаты на стадион НСК Олимпийский в Киеве. Кроме того, Зеленский потребовал выполнить несколько условий, в частности, заявил о необходимости обоим сдать анализы. Действующий президент принял вызов оппонента. Зеленский и Порошенко 5 апреля в Киеве сдали анализы в разных местах.

Народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что теневой штаб Порошенко использует "секретное оружие" — израильского специалиста по "черному пиару" Моше Клугхафта.