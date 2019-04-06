У Зеленского раскрыли его действия в случае победы на выборах Порошенко

6 апреля 2019, 07:53

Политтехнолог полагает, что Зеленский не проиграет второй тур выборов в Украине 2019.

Политтехнолог считает, что если Петр Порошенко честно победит на выборах 2019, Владимира Зеленского пожмет его руку
Если Петр Порошенко честно победит на выборах 2019, Владимира Зеленского пожмет его руку, считает политтехнолог / Главред

Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты на выборах 2019 и шоумена Владимира Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков сообщил, что кандидат пожмет руку своему конкуренту, действующему президенту Петру Порошенко, если тот честно победит.

Зеленский не потерпит поражение на выборах в Украине 2019, спрогнозировал эксперт в эфире телеканала 112 Украина.

"…Если это будет честная победа оппонента, я не верю в это, но я уверен, что, если эта победа будет честной, Зеленский это сделает (пожмет руку Порошенко — Ред.)", — сказал спикер штаба.Читайте такжеЗеленский "дал рецепт" победы Украины в войне на Донбассе

Напомним, 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины 2019. Центральная избирательная комиссия посчитала 100% протоколов и выяснили, что победил Владимир Зеленский, второе место завоевал Петр Порошенко, а третье — лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

На выборах 2019 никто из кандидатов не набрал свыше 50% голосов, поэтому Центризбирком анонсировал второй тур избирательной гонки, он запланирован на 21 апреля.

Позже Зеленский опубликовал видеообращение к Порошенко и позвал его на дебаты на стадион НСК Олимпийский в Киеве. Кроме того, Зеленский потребовал выполнить несколько условий, в частности, заявил о необходимости обоим сдать анализы. Действующий президент принял вызов оппонента. Зеленский и Порошенко 5 апреля в Киеве сдали анализы в разных местах.

Народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что теневой штаб Порошенко использует "секретное оружие" — израильского специалиста по "черному пиару" Моше Клугхафта.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский выборы-2019 Дмитрий Разумков
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