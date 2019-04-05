Озвучены первые результаты анализов Порошенко. Зеленский – на очереди

Детали обследования будут оглашены позже.
Первые результаты анализов крови президента Петра Порошенко психоактивных веществ не выявили. Более детальное обследование займет чуть больше времени.
"Наркологический осмотр сегодня состоял из… непосредственного врачебного осмотра, а также были отобраны биологические среды организма. В этом случае мы отобрали кровь, мочу и волос вместе с волосяным фолликулом", – сообщил на брифинге журналистам главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.
Читайте также"Подождите рефери": сеть заполонили мемы про анализы Зеленского и Порошенко перед дебатамиОн уточнил, что проводилось исследование четырьмя медучреждениями.
При этом Яровой отметил, что более основательное исследование будет проведено в течение двух часов. А вот процедура обследования волос может растянуться до двух недель.
В свою очередь результаты анализов второго кандидата – Владимира Зеленского – будут готовы через 3 дня.
"Состоится глубокий анализ, через три дня получим результаты", – рассказал утром сам Зеленский на выходе из частной клиники, где сдавал анализы.
Напомним, рано утром Зеленский с победной улыбкой прошел медэкспертизу. В комментариях к трансляции люди пожелали ему удачи.
Позднее Зеленский объяснил выбор места для сдачи анализов. Важно было сдать кровь там, где есть лаборатория, отметил он.
Сам Порошенко сдал анализы на Олимпийском. Там усилили охрану, а сам комплекс заполонили журналисты.
По словам президента, "первые результаты будут готовы через несколько минут, вторые – через несколько часов, остальные потом будут обсуждаться в медицинском кругу".
Как сообщалось, социолог сказал, грозит ли Зеленскому "убийственный компромат". В Украине любят тех, кого бьют, отметил директор социологической группы Рейтинг.
Дебаты Зеленского с Порошенко
Согласно подсчетам всех 100% бюллетеней, в первом туре выборов президента Украины 2019 победили шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей). За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса). Таким образом, именно они выходят во второй тур. И теперь общественность ожидает, что они проведут дебаты.
Ситуация с дебатами развивалась следующим образом. Поздним вечером в день выборов, 31 марта, Порошенко заявил журналистам, что ключевым элементом финального этапа кампании должны быть предвыборные дебаты. Практически сразу Зеленский согласился на их проведение. Однако через пару дней его советник Руслан Рябошапка усомнился в нужности дебатов — мол "не о чем будет дебатировать".
Тем не менее, 3 апреля Зеленский позвал Порошенко на публичные дебаты на Олимпийском.
"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь — нет. Я — это не Вы в 2014 году [Тогда на внеочередных выборах Порошенко отказался дебатировать с Юлией Тимошенко]", — заявил Зеленский.
И сразу назвал условия дебатов: они должны состояться на киевском стадионе НСК Олимпийский и в присутствии журналистов и телерепортеров.
В ответ 4 апреля Порошенко согласился провести дебаты на киевском стадионе НСК Олимпийский.
"…стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", — заявил президент.
На самом НСК Олимпийский категорически "открестились" от дебатов Зеленского и Порошенко: там заявили, что официальных заявок к ним не поступало, а если таковые поступят, то их будут рассматривать в рабочем порядке. Позднее на НСК Олимпийский назвали главное условие проведения дебатов Порошенко — Зеленский, но, в принципе, провести мероприятие согласны.
Дебаты Зеленского и Порошенко: дата
По закону, дебаты должны состояться 19 апреля. При этом они транслируются "в промежутке между 19 и 22 часами", уточнил глава НОТУ Зураб Аласания.
Дебаты Зеленского и Порошенко: формат
Общественное хочет формат, чтобы на дебатах присутствовали эксперты и журналисты. Однако штабы политиков могут потребовать иной формат:
- с участием представителей СМИ и экспертов,
- модерация между ними,
- дебаты в несколько туров.
"Имеется в виду три тура, которые соответствуют тому, чем президент руководит в стране — по законодательным инициативам, по международной политике и по международной безопасности. Вот три таких типа дебатов. Однако я не думаю, что они на это согласятся. Было бы хорошо, чтобы кандидаты на один согласились", — заявил Аласания.
При этом он уже отметил, что Порошенко придется ставить ограничения во времени, ведь тот является активным риториком.
Дебаты Зеленского и Порошенко: что будет в случае отказа
Наказание кандидата за отказ участвовать в дебатах в Украине не предусмотрено.
"Если один из кандидатов не приходит, то мы должны отдать выделенное время другому для проведения предвыборной агитации", – пояснил Аласания.
При этом в Раде уже зарегистрировали законопроект, который должен сделать их обязательными.