Озвучены первые результаты анализов Порошенко. Зеленский – на очереди / Reuters

Первые результаты анализов крови президента Петра Порошенко психоактивных веществ не выявили. Более детальное обследование займет чуть больше времени.

"Наркологический осмотр сегодня состоял из… непосредственного врачебного осмотра, а также были отобраны биологические среды организма. В этом случае мы отобрали кровь, мочу и волос вместе с волосяным фолликулом", – сообщил на брифинге журналистам главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.

Читайте также"Подождите рефери": сеть заполонили мемы про анализы Зеленского и Порошенко перед дебатамиОн уточнил, что проводилось исследование четырьмя медучреждениями.

При этом Яровой отметил, что более основательное исследование будет проведено в течение двух часов. А вот процедура обследования волос может растянуться до двух недель.

В свою очередь результаты анализов второго кандидата – Владимира Зеленского – будут готовы через 3 дня.

"Состоится глубокий анализ, через три дня получим результаты", – рассказал утром сам Зеленский на выходе из частной клиники, где сдавал анализы.

Напомним, рано утром Зеленский с победной улыбкой прошел медэкспертизу. В комментариях к трансляции люди пожелали ему удачи.

Позднее Зеленский объяснил выбор места для сдачи анализов. Важно было сдать кровь там, где есть лаборатория, отметил он.

Сам Порошенко сдал анализы на Олимпийском. Там усилили охрану, а сам комплекс заполонили журналисты.

По словам президента, "первые результаты будут готовы через несколько минут, вторые – через несколько часов, остальные потом будут обсуждаться в медицинском кругу".

Как сообщалось, социолог сказал, грозит ли Зеленскому "убийственный компромат". В Украине любят тех, кого бьют, отметил директор социологической группы Рейтинг.